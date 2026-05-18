Es oficial: el nuevo transporte público gratuito de Jalisco ya recorre dos rutas y conecta con estos servicios del estado

El nuevo sistema de transporte gratuito “Guadalajara te lleva” ya comenzó operaciones en la zona de Huentitán, al norte de Guadalajara, con el objetivo de facilitar la movilidad de miles de personas que diariamente se trasladan hacia distintos puntos de la ciudad. El proyecto es resultado de una colaboración entre el Gobierno de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

De acuerdo con autoridades estatales y municipales, el programa beneficiará a cerca de 63 mil habitantes de 15 colonias y podrá movilizar hasta 2 mil 100 usuarios al día.

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¿Qué rutas conecta el nuevo transporte gratuito de Huentitán?

Según autoridades oficiales, las nuevas rutas gratuitas permiten a los usuarios enlazarse con distintos sistemas de movilidad masiva que operan en Guadalajara. Entre ellos se encuentran:

Mi Macro Calzada

Mi Macro Periférico

Línea 1 del Tren Ligero

Además, el servicio también ofrece conexión con las rutas A-16 y C-107. Según las autoridades, el propósito es reducir tiempos de traslado y facilitar los transbordos hacia otros puntos del Área Metropolitana, a través de dos recorridos: Huentitán y Lomas del Paraíso.

¿Cómo funcionan las nuevas rutas “Guadalajara te lleva”?

El nuevo esquema de transporte opera con 10 unidades, distribuidas en dos rutas diferentes. Cada recorrido cuenta con cinco camiones y paradas señalizadas para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.

La ruta Huentitán inicia en el cruce de Volcán Fujiyama y Volcán Zacapu, y concluye en Francisco Estrada y Periférico. Por su parte, la ruta Lomas del Paraíso comienza en Volcán Ixtepetl y Volcán Chichonal, y se conecta hasta Federalismo y Periférico.

También se informó que el programa beneficiará a habitantes de 15 colonias ubicadas al norte de Guadalajara. Entre ellas se encuentran Balcones de Huentitán, Colonia Independencia, Huentitán el Bajo, Infonavit Planetario y distintas secciones de Lomas del Paraíso.

También tendrán acceso al servicio colonias como Praderas del Paraíso, Rancho San Antonio, San Antonio y Unión de Urbano Cetemistas, entre otras zonas cercanas.

Las autoridades señalaron que el programa nació luego de peticiones realizadas por vecinos de la zona durante los últimos años, con el objetivo de contar con una alternativa de transporte más cercana y eficiente.

¿Cuál será el horario del transporte gratuito en Guadalajara?

El servicio “Guadalajara te lleva” operará de lunes a domingo en un horario de 5:30 de la mañana a 8:00 de la noche. Además, las unidades tendrán una frecuencia aproximada de paso de 20 minutos.

Las autoridades también informaron que el proyecto cuenta con una inversión de 8.1 millones de pesos y forma parte de las estrategias para mejorar la movilidad urbana en sectores con alta demanda de transporte público.

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