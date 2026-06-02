Conciertos gratuitos en Guadalajara por Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo será un evento deportivo, pues también traerá consigo múltiples eventos culturales como parte de sus actividades, y la ciudad de Guadalajara no será la excepción.

Al igual que Monterrey y CDMX, la Perla Tapatía contará con un espacio donde además de futbol, también se podrá disfrutar de música en vivo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Conciertos gratuitos en Guadalajara por Mundial 2026

Si quieres pasar un buen rato en compañía de familia y amigos, aquí te va la cartelera de conciertos gratuitos confirmados en Guadalajara como parte de las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Miércoles 17 de junio : Maná , en la Glorieta de la Minerva.

: , en la Glorieta de la Minerva. Jueves 25 de junio: Alejandro Fernández en la Plaza de la Liberación.

Además, los organizadores también tienen previsto que una agrupación jaliscienses se sumen a las actividades de la fiesta mundialista: el Mariachi Vargas de Tecatitlán, aunque aún no hay fecha ni sede definida para este espectáculo.

¿Qué partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugarán en Guadalajara?

México albergará un total de 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, distribuidos entre fase de grupos, dieciseisavos de final y octavos de final. De este total, cuatro se disputarán en la cancha del Estadio Guadalajara:

11 de junio de 2026: Corea del Sur vs Chequia

18 de junio de 2026: México vs Corea del Sur

23 de junio de 2026: Colombia vs República Democrática del Congo

26 de junio de 2026: Uruguay vs España

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.