Jalisco abre 7 módulos gratuitos de vacunación contra sarampión y esta es la fecha límite para aprovecharlos

La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) habilitó módulos gratuitos de vacunación extramuros en puntos clave del Área Metropolitana de Guadalajara. La estrategia estará centrada en la vacuna contra el sarampión, para contener el brote epidemiológico actual.

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¿Cuál es la fecha límite para vacunarse contra el sarampión en Jalisco?

La campaña de vacunación contra el sarampión estará activa en Jalisco a partir del 11 de junio de 2026 y hasta el 28 de junio, por lo que los ciudadanos todavía tienen tiempo de acercarse a los módulos para recibir su dosis.

Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública de la SSJ, llamó a la población a revisar sus esquemas de vacunación y a reflexionar sobre cómo el riesgo de contagio aumenta en eventos de concentración masiva. Por eso, invitó a ciudadanos locales y a visitantes internacionales a asistir a estos módulos ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara para vacunarse contra el sarampión.

¿Dónde están los módulos de vacunación gratuita contra el sarampión en Jalisco y cuáles son sus horarios?

Los módulos de vacunación gratuita contra el sarampión están ubicados en diferentes partes de Jalisco. Los siguientes 6 módulos operan de lunes a viernes:

CISZ Zapopan: 09:00 a 14:00 horas

09:00 a 14:00 horas Recaudadora 00 (Centro de Guadalajara ) : 09:30 a 14:00 horas

(Centro de ) 09:30 a 14:00 horas Paseo Alcalde y Juan Manuel (Centro de Guadalajara ): 09:30 a 14:00 horas

(Centro de ): 09:30 a 14:00 horas Portales de la Presidencia Municipal de Tlaquepaque: 09:00 a 15:00 horas

09:00 a 15:00 horas Estación Periférico Belenes (Tren Ligero): 09:30 a 14:00 horas

09:30 a 14:00 horas Estación Juárez (Tren Ligero): 09:30 a 14:00 horas

Adicionalmente, habrá un módulo con horario extendido de lunes a domingo en la Plaza Principal del Centro de Tonalá y que atenderá de 09:00 a 15:00 horas.

La Secretaría de Salud puso a disposición la Línea Salud Jalisco: 33-3823-3220, disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Durante el periodo indicado, la línea contará también con asistencia en inglés para orientar a visitantes extranjeros.

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