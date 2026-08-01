Es oficial en Pachuca: habrá nuevo Juzgado Familiar desde este lunes 3 de agosto y estos son los trámites que brindará

El Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo confirma la entrada en funciones de un Juzgado Familiar Especializado del Distrito Judicial de Pachuca. El nuevo organismo atiende de forma exclusiva adopciones, divorcios por mutuo consentimiento y otros procedimientos vinculados con el Registro del Estado Familiar.

La apertura busca agilizar la tramitación de expedientes e impulsar de forma gradual la oralidad y el uso de herramientas tecnológicas. El nuevo juzgado familiar entra en funciones el mismo día en que el Consejo de la Judicatura activa un segundo acuerdo para el Distrito Judicial de Huichapan.

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¿Qué trámites atenderá el nuevo Juzgado Familiar de Pachuca?

El nuevo Juzgado Familiar Especializado se ubica en el kilómetro 84.5 de la carretera México-Pachuca, dentro del Sector Primario. Desde ese punto, el organismo concentra la atención de asuntos que hoy se reparten entre los cuatro juzgados familiares de la capital hidalguense.

La Oficialía de Partes Común canaliza al nuevo juzgado los siguientes trámites a partir del 3 de agosto:

Procedimientos de adopción

Divorcios por mutuo consentimiento

Diligencias no contenciosas

Modificación, nulidad, reposición o rectificación de actas del Registro del Estado Familiar

Declaración de ausencia y presunción de muerte

Investigaciones relacionadas con personas desaparecidas

Designación de tutores y apoyos legales

Autorizaciones para la venta de bienes de menores de edad

Los juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del ramo familiar continúan con los expedientes que ya tienen radicados hasta su total conclusión. El nuevo órgano solo recibe asuntos de nuevo ingreso a partir de la fecha de arranque.

Adopciones, divorcios y actas del Registro Familiar: los trámites del nuevo juzgado de Pachuca

¿Cómo afecta el nuevo juzgado la carga de trabajo en Pachuca e Hidalgo?

La materia familiar concentra el mayor volumen de trabajo dentro del Poder Judicial estatal. Solo en los primeros cinco meses de 2026 ingresan 9 mil 222 expedientes en Pachuca y se dictan 4 mil 421 sentencias, cifra que representa una resolución cercana al 48 por ciento de los asuntos recibidos.

Con la incorporación del nuevo juzgado, el Poder Judicial prevé una reducción cercana al 22 por ciento en el volumen de asuntos que atiende cada uno de los cuatro juzgados existentes. La medida se aplica en paralelo al Acuerdo General 02/2026, que traslada de forma temporal los asuntos civiles y familiares de nuevo ingreso del Juzgado Civil y Familiar hacia el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Huichapan.

Esa redistribución hacia Huichapan responde a un desequilibrio en la carga de trabajo entre ambos órganos: el Juzgado Civil y Familiar concentra desde 2024 un volumen mucho mayor de expedientes que el Juzgado Mixto. El Consejo de la Judicatura evaluará en diciembre los resultados de ambas medidas antes de decidir su continuidad.

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