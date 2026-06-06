Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto ya funciona en Jalisco: ¿Hasta que día los pasajeros podrán viajar gratis?

La nueva Línea 5 del transporte público en Jalisco comenzó a operar y ofrecerá viajes gratis a todos los pasajeros hasta el domingo 7 de junio de 2026. La medida implementada por la SETRAN busca familiarizar a la ciudadanía con el trayecto hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

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¿Hasta qué día estarán disponibles los viajes gratis en la Línea 5 de Jalisco?

La promoción de apertura en este corredor de movilidad masiva se mantendrá vigente durante el primer fin de semana de actividades para que los usuarios conozcan la eficiencia del trayecto. Los pasajeros podrán abordar las unidades articuladas sin costo directo para su bolsillo desde el jueves 4 de junio hasta el cierre completo de los recorridos del domingo 7 de junio.

La tarifa regular de 11 pesos entrará en vigor a partir del lunes 8 de junio mediante el uso obligatorio de las tarjetas de prepago Mi Movilidad o Única.

¿Qué municipios conecta la nueva Línea 5 en el Área Metropolitana de Guadalajara?

El nuevo sistema de transporte público masivo reconfigura la conectividad terrestre en la zona sur de Jalisco y agiliza el transbordo de miles de usuarios diarios. La infraestructura impactará de forma positiva la movilidad de los habitantes y trabajadores que se desplazan diariamente por el área conurbada.

Las demarcaciones territoriales integradas a la red de cobertura de este corredor principal abarcan los siguientes municipios:

Guadalajara: conexión directa con puntos céntricos de alta afluencia como el Parque Agua Azul y la Expo Guadalajara.

conexión directa con puntos céntricos de alta afluencia como el Parque Agua Azul y la Expo Guadalajara. Zapopan: enlace estratégico hacia el extremo poniente de la metrópoli con terminal en las inmediaciones del Estadio AKRON.

enlace estratégico hacia el extremo poniente de la metrópoli con terminal en las inmediaciones del Estadio AKRON. San Pedro Tlaquepaque: cobertura de transporte masivo sobre los tramos que cruzan esta localidad de la zona metropolitana.

cobertura de transporte masivo sobre los tramos que cruzan esta localidad de la zona metropolitana. Tlajomulco de Zúñiga: reducción de los tiempos de traslado para las colonias que colindan con el corredor vial sur.

reducción de los tiempos de traslado para las colonias que colindan con el corredor vial sur. El Salto: integración de la zona industrial y residencial periférica a la red de transporte eléctrico del estado.

¿Cuál es el recorrido oficial y cuáles son las estaciones de la Línea 5?

La nueva vía de transporte recorrerá una extensión cercana a los 32 kilómetros para enlazar los centros de comercio con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El sistema incorpora elementos de accesibilidad universal como rampas de acceso y guías podotáctiles para garantizar la inclusión de todas las personas.

Las paradas confirmadas de forma estratégica para el ascenso y descenso de pasajeros integran el siguiente esquema de estaciones:

Aeropuerto: ubicada estratégicamente a un costado de la zona de llegadas nacionales de la terminal aérea.

ubicada estratégicamente a un costado de la zona de llegadas nacionales de la terminal aérea. San José del Quince: estación fija dispuesta para la conectividad de los habitantes de la zona sur metropolitana.

estación fija dispuesta para la conectividad de los habitantes de la zona sur metropolitana. La Piedrera: parada establecida sobre el corredor principal para agilizar el transbordo de los usuarios.

parada establecida sobre el corredor principal para agilizar el transbordo de los usuarios. La Gigantera: punto de parada intermedio diseñado para garantizar la accesibilidad universal en el trayecto.

punto de parada intermedio diseñado para garantizar la accesibilidad universal en el trayecto. Las Pintitas: estación de paso incorporada sobre la Carretera a Chapala para atender la demanda de pasaje.

estación de paso incorporada sobre la Carretera a Chapala para atender la demanda de pasaje. Las Torres: nodo de detención que facilita el enlace con las colonias aledañas al corredor vial.

nodo de detención que facilita el enlace con las colonias aledañas al corredor vial. Parque Montenegro: infraestructura de parada fijada en las cercanías del espacio público de la demarcación.

infraestructura de parada fijada en las cercanías del espacio público de la demarcación. Las Liebres: estación de paso para optimizar los tiempos de traslado y reducir la carga vehicular.

estación de paso para optimizar los tiempos de traslado y reducir la carga vehicular. Carretera a Chapala: terminal de enlace que conecta con otros sistemas masivos de transporte.

Los pasajeros con maletas deben ubicar los espacios específicos para el resguardo seguro de equipaje instalados al interior de la flota eléctrica articulada. Los viajeros tienen que anticipar sus salidas considerando que el horario habitual iniciará desde las 3:30 de la madrugada hasta las 22:30 de la noche, con frecuencias de paso de cinco minutos en el corredor principal.

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