Dos días sin luz: Zonas afectadas por apagón CFE 3 y 4 de agosto en Sonora

Habrá apagón CFE en el norte del país los días 3 y 4 de agosto de 2026. La Comisión Federal de Electricidad realizará cortes programados de energía eléctrica en localidades de la sierra de Sonora, como parte de trabajos de mantenimiento en la red, por lo que algunas zonas permanecerán hasta ocho horas sin servicio.

De acuerdo con la información difundida, el apagón masivo de CFE será temporal y tiene como objetivo mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

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¿Dónde habrá corte de luz en Sonora en agosto 2026?

Lunes 3 de agosto (08:00 a 16:00 horas): el corte de energía abarcará todas las localidades de los municipios de Villa Hidalgo, Huásabas, Granados, Bacadehuachi, Nácori Chico, Huachinera, Bacerac y Bavispe.

Martes 4 de agosto (08:00 a 16:00 horas): la suspensión del servicio se aplicará en todas las localidades de los municipios de Huásabas, Granados, Bacadehuachi y Nácori Chico.

La CFE recomendó a los habitantes tomar precauciones como desconectar aparatos electrónicos para evitar daños por variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio y organizar actividades que requieran luz antes o después del horario del corte.

Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, el suministro eléctrico será restablecido de manera normal en las zonas afectadas. La empresa recordó que estas acciones forman parte de su programa para fortalecer la infraestructura en Sonora.

Los usuarios disponen de la línea telefónica CFE 071 como canal de comunicación directo para presentar cualquier reporte o solicitar aclaraciones sobre las labores de la empresa.

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