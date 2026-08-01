El dato en la garantía de los autos Infiniti que muchos conductores desconocen: ¿cómo llevarla a 6 años y qué componentes te cubre?

Cada vehículo nuevo de Infiniti comercializado en México incluye una garantía total de cuatro años o 120,000 kilómetros sin costo adicional. Los dueños que buscan una cobertura premium más amplia pueden ampliar el respaldo hasta seis años o 160,000 kilómetros mediante un plan voluntario.

La extensión suma dos años o 40,000 kilómetros adicionales y protege motor, transmisión y sistema de frenos. INFINITI Financial Services integra el costo al plan de financiamiento mensual del vehículo, sin trámites por separado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona la garantía de Infiniti en México y qué componentes cubre?

La garantía total de Infiniti cubre defectos de fabricación y fallas mecánicas o eléctricas inesperadas durante los primeros cuatro años. El propietario recibe piezas originales sin costo y sin cuotas por inspección al solicitar cualquier servicio en un centro autorizado.

El respaldo básico protege los sistemas clave que impactan el funcionamiento diario del vehículo. Entre los componentes con cobertura garantizada de fábrica se encuentra la siguiente lista oficial de la marca:

Caja de dirección

Transmisión

Motor

Alternador

Flechas homocinéticas

Inyectores

Pantalla a color

Compresor de A/C

Computadora de motor

Hasta 160,000 km de cobertura: así funciona la garantía extendida de Infiniti (Infiniti)

No todos los vehículos califican para este respaldo sin costo adicional. La marca limita el beneficio a unidades con menos de seis meses de entrega o menos de 15,000 kilómetros recorridos, y solo para uso particular.

Vehículos nuevos Infiniti a partir de modelos 2024 comercializados en México

Menos de 6 meses de entrega o menos de 15,000 km recorridos

Uso exclusivamente particular, no aplica a flotillas

¿Cómo lleva Infiniti su garantía hasta 6 años y qué protege la extensión?

La Garantía Extendida de Infiniti suma hasta dos años adicionales o 40,000 kilómetros más de respaldo. El propietario elige contratar uno o los dos años completos para alcanzar el máximo de cobertura disponible en el mercado mexicano.

La cobertura extendida protege motor, transmisión, sistema de dirección y frenos, además del sistema eléctrico y la suspensión. Estos son los componentes de mayor costo de reparación, por lo que la extensión representa un respaldo financiero considerable.

El plan se contrata de forma voluntaria y con costo adicional al momento de la compra. INFINITI Financial Services permite integrar el pago al financiamiento mensual del vehículo, lo que evita un desembolso único e inmediato para el comprador.

Antes de firmar, el comprador debe revisar la póliza por escrito y confirmar qué componentes específicos cubre su unidad. Consultar con un distribuidor autorizado evita sorpresas y garantiza el respaldo completo de Infiniti durante los años contratados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.