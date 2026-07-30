Frente frío atípico en México: ¿por qué llega en pleno verano?

Aunque el verano suele estar asociado con temperatura elevadas, Mexico experimentará el paso de frente frío atípico, un fenómeno que ha despertado dudas entre millones de personas por presentarse fuera de la temporada invernal; sin embargo, especialistas aclaran que este tipo de sistemas sí pueden formarse en determinadas condiciones atmosféricas, aunque son un poco frecuentes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los frentes fríos son masas de aire frío que desplazan aire cálido, favoreciendo lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento e incluso un descenso temporal de las temperaturas en algunas regiones del país.

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¿Cuándo es el frente frío atípico en México 2026?





Conforme al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío atípico fuera de la temporada 2026 se aproximaráa partir del sábado 1 y domingo 2 de agosto, generando un descenso de la temperatura, además de fuertes lluvias e incluso la caída de granizo en algunas zonas del país.





¿Por qué hay un frente frío atípico en pleno verano?

Los expertos explican que este fenómeno ocurre cuando una masa de aire más fría procedente de latitudes altas logra avanzar hacia el territorio nacional debido a cambios en la circulación atmosférica. Aunque la temporada oficial de frentes fríos se desarrolla entre los meses de septiembre y mayo, en ocasiones pueden presentarse sistemas aislados durante el verano.

Además, la interacción del frente frío con canales de baja presión, humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, así como con las ondas tropicales propias de la temporada, puede intensificar las precipitaciones.

Efectos del frente frío atípico en México

El principal impacto no será en un ambiente invernal, sino en un incremento de lluvias, tormentas eléctricas y posibles encharcamientos o inundaciones en diversas entidades. En algunas zonas, también podrá registrarse un ligero descenso de la temperatura, especialmente durante las mañanas y noches.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos de los avisos del SMN y de Conagua, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, además de generar afectaciones por lluvias, deslaves o crecidas de Ríos.

Aunque resulte inusual escuchar sobre un frente frío en verano, los meteorólogos señalan que no se trata de un fenómeno sin precedentes, sino de una combinación de factores atmosféricos, que en ciertas ocasiones, permiten la llegada de aire frío fuera de la temporada habitual.

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