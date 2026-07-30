Ante el anuncio de la consulta pública sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la Alianza de Medios MX (AMMx) expresó su preocupación por riesgos de censura y afectación a la libertad editorial.

Esto implica que las autoridades podrían decidir qué información consideran como “verdadera”, lo que limitaría la pluralidad y la libertad de expresión, la cual está reconocida por nuestra Constitución.

Comunicado de la Alianza de Medios Mx:

Expresa Alianza de Medios Mx preocupación sobre lineamientos en materia de derechos de las audienciashttps://t.co/Bf6HxDi3Nb pic.twitter.com/LnyfISmAyN — Alianza de Medios Mx (@AlianzaMediosMx) July 31, 2026

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AMMx solicita debate al envío de propuestas público

En el comunicado, la Alianza de Medios comienza pidiendo un debate que sea público y transparente para consolidar derechos y libertades que lleguen a una democracia sana.

“La AMMx subrayó su convicción de que los referidos derechos de las audiencias ostentan el mismo rango y relevancia que la libertad de expresión, ambos reconocidos por nuestra Constitución”, se puede leer en el comunicado.

“Por ello, llamó a desarrollar un debate no reducido al envío de propuestas por correo electrónico, sino público, transparente, plural, sustentado, respetuoso de todas las posturas, capaz de generar consensos, con la certeza de que la polarización sólo afectará la necesaria consolidación de derechos y libertades indispensables para una democracia sana”, continúa la publicación.

También, pidieron incluir en este debate un esquema en el que se pueda garantizar una mayor vigilancia y brinde autonomía a las resoluciones que sean emitidas al respecto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Preocupación por lineamientos en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

La Alianza de Medios afirma que: “la propuesta de los Lineamientos excede o se contradice con el diseño jurídico e institucional de la CRT en múltiples frentes, entre ellos en materia de sanciones contra medios concesionados”.

Y es que la AMMx se une a la preocupación por parte de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión ya que: “considera que algunos apartados del documento podrían generar discrecionalidad en la aplicación de la norma y afectar la libertad de expresión”.

Recordemos que la Alianza de Medios Mx cuenta con 100 empresas y líderes periodísticos en el país quienes, en conjunto, tiene el compromiso de alentar y fortalecer la libertad de expresión y combatir la impunidad en los ataques contra periodistas y medios.

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