Este jueves 30 de julio, el caso por el feminicidio de Dafne Zapata tuvo un nuevo avance: Jorge Luis “N” y Estrella “N” fueron vinculados a proceso por su posible implicación en el feminicidio de la adolescente de 13 años.

Una jueza de control del Centro Integral de Altamira, Tamaulipas fue la responsable de esta decisión tras la audiencia inicial y luego de que el Ministerio Público presentó datos de prueba para sustentar la acusación contra ambos.

⚖️ Avanza la investigación por el feminicidio de Dafne



Este jueves fueron vinculados a proceso Jorge “N” y Estrellita “N”. Con esta resolución, ya son tres las personas sujetas a proceso por la muerte de la adolescente de 13 años en Tamaulipas



La abogada de la familia de Dafne… pic.twitter.com/X4VUbupUX7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 31, 2026

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Ya van tres imputados por el feminicidio de Dafne Zapata

Con Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz y Estrella “N”, instructora de la institución, ya van tres personas formalmente vinculadas a proceso por el feminicidio de Dafne.

El pasado martes 28 de julio, se vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, joven de 18 años, luego de una audiencia alargada durante dos días por una crisis nerviosa sufrida por la imputada.

Este procesamiento para los posibles tres involucrados por el feminicidio de Dafne Zapata no implican una sentencia condenatoria; sin embargo, sí permanecerán en prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.

Continúan las averiguaciones por el caso Dafne

Después de este anuncio de las tres personas vinculadas a proceso, la Fiscalía del Estado de Tamaulipas seguirá con las indagatorias para esclarecer el feminicidio de Dafne Zapata.

Mientras tanto, el caso generó movilizaciones en Tamaulipas por parte de estudiantes de la institución donde ocurrió este suceso y por parte de activistas, quienes señalan a Danna Yanina como una víctima más de este sistema.

SEP anuncia cierre de escuelas militarizadas

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció el cierre de las escuelas operadas bajo la modalidad “militarizada”, en caso de encontrar instituciones operando, se suspenderán las actividades.

Luego del feminicidio de Dafne Zapata en Ciudad Madero, Tamaulipas, se tomó esta decisión y las instituciones con esta modalidad deberán estar cerradas a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado para el 31 de agosto.

Ante esta decisión, las escuelas de este tipo deberán entregar la documentación escolar a todos los alumnos ya inscritos, con el fin de garantizar continúen sus estudios en otra institución.

También, si ya se efectuó algún pago en cualquier concepto (ya sean útiles, reinscripciones, uniformes), se deberá devolver el monto de forma inmediata a las familias.

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