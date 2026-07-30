Confirmado en Naucalpan, Edomex: la Línea 3 del Mexicable supera más del 70% de avance y anuncian cuándo podría entrar en funcionamiento

La Línea 3 del Mexicable en Naucalpan ya supera el 75% de avance en su construcción y, de acuerdo con las autoridades, la obra civil quedará concluida antes de que termine 2026. Si el calendario se mantiene, las pruebas de operación comenzarán posteriormente y el nuevo sistema podría entrar en funcionamiento durante los primeros meses de 2027, aunque aún no existe una fecha oficial de inauguración.

Con esta nueva línea se busca reducir los tiempos de traslado entre las zonas altas del municipio de Naucalpan y el Metro Cuatro Caminos, un recorrido que actualmente puede tomar cerca de una hora debido al tránsito, las pendientes y los transbordos.

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¿Qué falta para que opere la Línea 3 del Mexicable?

De acuerdo con el comunicado de autoridades municipales, antes de abrir al público, se deberán concluir las siguientes etapas:

Las obras civiles

La colocación de postes y estructuras

La instalación de los equipos necesarios

Las pruebas operativas del sistema

El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya, señaló que los postes y las estructuras del recorrido ya son visibles en distintos puntos del municipio.

¿Qué recorrido tendrá el Mexicable de Naucalpan?

La Línea 3 tendrá una longitud superior a 9.5 kilómetros y comunicará las zonas altas del municipio con el Mexipuerto Cuatro Caminos. Desde este punto, las personas usuarias podrán conectarse con:

El Sistema de Transporte Colectivo Metro

Autobuses

Otros servicios de transporte público

Según autoridades municipales, el proyecto busca mejorar la movilidad de alrededor de 700 mil habitantes y dará cobertura a más de 60 comunidades, principalmente en zonas con pendientes pronunciadas y accesos complicados.

Una vez en funcionamiento, las autoridades estiman que la línea transportará a cerca de 40 mil pasajeros diariamente. El recorrido completo durará alrededor de 27 minutos, frente a la hora que actualmente pueden invertir algunos habitantes para llegar a Cuatro Caminos.

¿Cuáles serán las estaciones de la Línea 3?

El proyecto contemplaba inicialmente 10 estaciones. Sin embargo, se añadió una terminal en Alce Blanco para ampliar la cobertura. De acuerdo con la información oficial, la ruta estará integrada por:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Alce Blanco

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete

En total, la Línea 3 tendrá 11 estaciones que conectarán distintas comunidades de Naucalpan con centros de trabajo, escuelas, servicios y otros medios de transporte.

¿Cómo serán las cabinas del nuevo Mexicable?

El sistema contará con 278 cabinas, cada una con capacidad para transportar a 10 pasajeros. Según el Gobierno de Naucalpan, las unidades estarán equipadas con:

Asientos ergonómicos

Iluminación LED

Sistema de videovigilancia

Conexión inalámbrica a internet

Sistema de audio

Además, las cabinas serán 10% más ligeras que otros modelos similares, lo que ayudará a reducir el consumo de energía. El municipio también indicó que los materiales utilizados para fabricar las cabinas son reutilizables y reciclables, lo que refuerza el enfoque sustentable del proyecto.

¿Qué beneficios tendría el Mexicable para Naucalpan?

De acuerdo con los gobiernos estatal y municipal, además de reducir los tiempos de traslado, la Línea 3 del Mexicable tendría los siguientes beneficios:

Ofrecer una alternativa de transporte más segura y económica

Mejorar la conexión entre Naucalpan y la Ciudad de México

Facilitar el acceso a centros de trabajo, escuelas y servicios

Fortalecer un sistema de movilidad moderno, confiable y sustentable

Mejorar la calidad de vida de las familias

Favorecer el crecimiento regional de esta zona del Estado de México

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