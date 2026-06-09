¿Habrá clases el 11 de junio en Edomex? SEP aclara qué pasará por el Mundial 2026

El Gobierno del Estado de México (Edomex) anunció que se une a la fiesta del Mundial 2026, por lo que también suspenden clases este jueves 11 de junio.

Por lo tanto, el próximo jueves más de 4.3 millones de estudiantes mexiquenses, de todos los niveles educativos, podrán disfrutar de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde la comodidad de sus casas. te contamos para quiénes aplica esta medida.

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¿Cuáles alumnos no tienen clases el 11 de junio en el Edomex?

A través de un comunicado, el Gobierno del Edomex informó que se une al decreto del Gobierno de México publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De esta manera, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) suspenderá las clases el próximo 11 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026.

La SEP estatal anunció la suspensión de clases en todas las escuelas públicas y privadas del Edomex. La medida responde a la necesidad de contribuir con la movilidad urbana en la Zona del Valle de México, durante la inauguración de la justa mundialista.

Los alumnos para los que aplica la suspensión de clases son los siguientes:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Universidades

¿Qué entidades suspenden clases por la inauguración del Mundial 2026?

Por motivo de la inauguración del Mundial en la CDMX y, de acuerdo con el decreto publicado en el DOF, el próximo jueves 11 de junio, las clases quedan suspendidas en todas las escuelas públicas y privadas dependientes de la SEP en la Ciudad de México.

Además, el estado de Jalisco, que también será sede de la justa mundialista, anunció que se une a la medida y también suspenderán clases en todas las escuelas y en todos los niveles educativos, por la inauguración del Mundial 2026.

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