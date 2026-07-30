Nueva fecha para las vacaciones de Semana Santa 2027; calendario escolar se modifica por esta razón

Un estado de México realizó modificaciones al calendario escolar 2026 2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De esta forma, estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), tendrán vacaciones de Semana Santa 2027 diferentes a las del resto del país.

¿En dónde se aplicará esta medida y por qué? En adn Noticias te explicamos para que tomes precauciones si es que vives en esta entidad.

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¿Dónde se atrasan las vacaciones de Semana Santa 2027?

Los alumnos de Aguascalientes tendrán un periodo de descanso diferente debido a la tradicional celebración anual de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM).

Debido a este evento y con el objetivo de favorecer la convivencia familiar, el periodo vacacional será del lunes 19 al jueves 29 de abril de 2027. Con ello, el descanso escolar coincidirá con los festejos.

El viernes 30 de abril tampoco habrá clases para los estudiantes de dicha entidad, debido a que los docentes participarán en una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

En el resto del país las vacaciones de Semana Santa 2027 tendrán lugar del 22 de marzo al 3 de abril.

El calendario de la Secretaría de Educación de Aguascalientes conserva los 185 días efectivos de clases fijados por la SEP, aunque modifica la distribución de algunas fechas.

¿Cuándo inician las clases en Aguascalientes?

El ciclo escolar iniciará oficialmente el lunes 31 de agosto de 2026 y terminará el viernes 9 de julio de 2027, las mismas fechas establecidas por la SEP para educación básica.

Antes del regreso de los estudiantes, los docentes participarán en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del 24 al 28 de agosto de 2026.

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