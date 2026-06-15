Giro total para emprendedores en Nuevo León: la propuesta que busca financiar pequeños negocios en los municipios

La diputada local de Movimiento Ciudadano Melisa Peña presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León para que los ayuntamientos cuenten con herramientas legales que les permitan apoyar a emprendedores y pequeños negocios.

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¿Qué propone la iniciativa para los emprendedores de los municipios de Nuevo León?

El proyecto propone “incorporar expresamente dentro de las atribuciones de los ayuntamientos la facultad de diseñar, promover e implementar programas municipales de apoyo al emprendimiento y fortalecimiento de pequeños negocios”, informó el Congreso local.

Las acciones que contempla la iniciativa presentada en Nuevo León incluyen:

Capacitación y asesoría técnica y administrativa

Vinculación con organismos empresariales

Acceso a financiamiento

Mecanismos de comercialización e innovación

Peña argumentó que, dado que los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, deben ser aliados de quienes buscan generar ingresos y crear empleos. “Muchas personas tienen talento, experiencia y ganas de salir adelante, pero requieren orientación, capacitación o una oportunidad para iniciar. Desde los municipios podemos acercar esas herramientas y generar condiciones para que más proyectos productivos se conviertan en una realidad", expresó la legisladora de Nuevo León.

¿A quiénes beneficiaría el programa de emprendimiento en los 51 municipios de Nuevo León?

Peña también presentó un Punto de Acuerdo para que los 51 municipios de Nuevo León implementen, fortalezcan o amplíen programas municipales de proyectos productivos. Esas iniciativas beneficiarían a:

Emprendedores

Mujeres jefas de familia

Jóvenes

Personas con discapacidad

Adultos mayores

Finalmente, desde el Congreso del Estado de Nuevo León informaron que los programas propuestos contemplarían capacitación, asesoría técnica, acompañamiento, vinculación comercial y la entrega de herramientas, equipamiento o insumos básicos para iniciar o consolidar actividades productivas sostenibles.

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