El precio de PlayStation Plus en 2026 preocupa a los usuarios de PS5: qué dice Sony al respecto

La incertidumbre se ha apoderado de la industria de los videojuegos y los bolsillos de los jugadores están en la mira. Tras diversos ajustes en el sector de las consolas y los servicios digitales, ahora la atención se centra en Sony. Circula la preocupación entre los usuarios de PlayStation 5 sobre un posible aumento en el costo de la suscripción PlayStation Plus, aunque la compañía parece tener una estrategia definida para mantener el hardware accesible.

Las versiones sobre un posible aumento de PlayStation Plus

De acuerdo con un reporte financiero de Sony, citado por medios especializados, la directiva de la empresa ha sido clara respecto a sus prioridades. Lin Tao, directora financiera de la compañía, señaló que los planes actuales buscan minimizar cualquier aumento de precio en el hardware. Esto indica que es poco probable que la consola PS5 suba de costo durante este ciclo, especialmente con el lanzamiento de títulos mayores como GTA VI esperados para mover ventas en la temporada de fiestas.

Sin embargo, mantener el precio de la consola tiene un costo. Para lidiar con la situación económica y justificar su modelo de negocio, la ejecutiva mencionó que la empresa buscará “monetizar la base instalada”. Esto se traduce en proyectar un aumento de ingresos mediante software y servicios, lo que enciende las alarmas sobre el precio de la suscripción mensual. Mientras que los juegos físicos o digitales podrían mantenerse entre los 70 y 80 dólares, el servicio recurrente parece ser el punto donde podrían realizarse ajustes.

Cuáles son los mejores juegos que tuvo la PS5 durante 2024|Getty Images

Precio actual de PlayStation Plus

Para tener claro el panorama actual antes de cualquier cambio, estos son los precios vigentes desde abril de 2026 para México y Latinoamérica, según los datos del reporte:

Plan Essential:



1 mes: $7.99 USD

3 meses: $20.99 USD

12 meses: $64.99 USD

Plan Extra:



1 mes: $11.99 USD

3 meses: $33.99 USD

12 meses: $107.99 USD

Plan Deluxe:



1 mes: $13.99 USD

3 meses: $39.99 USD

12 meses: $124.99 USD

Los planes de Sony con PlayStation

Además de la posible subida en las tarifas, Sony ha implementado otros cambios en la estructura del servicio: En enero la compañía aplicó una disminución en los juegos y contenido disponibles dentro de PlayStation Plus para los usuarios de PS4, una decisión que forma parte de una estrategia para motivar la migración de los jugadores hacia la consola PS5 lo antes posible.

Por el momento, la compañía no ha confirmado un aumento oficial para 2026, pero las declaraciones financieras sugieren que el equilibrio se mantendrá a costa de los servicios digitales. Los usuarios esperan que el éxito de los próximos lanzamientos permita a Sony sostener los costos sin afectar tanto la suscripción mensual, aunque la tendencia del mercado apunta a una monetización más agresiva en este rubro.