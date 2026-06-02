Nuevo León advierte a todos los conductores por este motivo: “Ponte en regla”

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León anunció el inicio del programa de regularización obligatoria para automóviles que circulan con matrículas de otros estados. El plan busca ordenar el padrón vehicular de la entidad.

La dependencia estatal confirmó que el reemplazo de las láminas foráneas estará disponible únicamente por tiempo limitado. Las láminas anteriores perderán toda validez legal para transitar en el estado.

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¿Cuáles son los requisitos para realizar el cambio de placas foráneas en Nuevo León?

El trámite permite a los propietarios actualizar su registro de circulación y obtener los nuevos metales de la entidad. Los usuarios deben presentar los documentos vigentes en las plataformas digitales o de forma presencial en los módulos habilitados.

Los conductores que requieran ponerse en regla frente a los operativos viales deben cumplir con la siguiente documentación:

Presentar la licencia local: exhibir un original de la licencia para conducir vigente del Estado de Nuevo León, o tipo M en el caso exclusivo de motocicletas.

exhibir un original de la licencia para conducir vigente del Estado de Nuevo León, o tipo M en el caso exclusivo de motocicletas. Entregar identificación oficial: mostrar la credencial INE o pasaporte vigente en original, únicamente si la persona física no cuenta con la licencia de manejo estatal.

mostrar la credencial INE o pasaporte vigente en original, únicamente si la persona física no cuenta con la licencia de manejo estatal. Acreditar la propiedad vehicular: proporcionar el número de las placas de circulación previas o la tarjeta de circulación original que coincida plenamente con el nombre del titular.

proporcionar el número de las placas de circulación previas o la tarjeta de circulación original que coincida plenamente con el nombre del titular. Comprobar el domicilio actual: Adjuntar un recibo de agua, luz, gas o teléfono no mayor a tres meses de antigüedad.

Adjuntar un recibo de agua, luz, gas o teléfono no mayor a tres meses de antigüedad. El costo de la reposición de placas en Nuevo León es de $1,173 pesos

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Estarán disponibles solo por tiempo limitado, empieza tu trámite hoy y disfruta de los beneficios:

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¿Dónde se puede tramitar el canje de placas de forma presencial en Nuevo León?

Además de todas las oficinas habilitadas en distintos sectores de Nuevo Léon, el Instituto de Control Vehicular habilitó ventanillas de atención en sucursales bancarias aliadas para agilizar el flujo de los contribuyentes. El trámite requiere la presencia física del conductor habitual en caso de que el dueño registrado no posea la acreditación de conducir local.

Los propietarios de los vehículos pueden acudir directamente a las siguientes instituciones financieras autorizadas:

Banca Afirme: presentar el INE, la tarjeta de circulación y la licencia vigente para realizar la reposición inmediata si la persona física es el titular directo del coche.

presentar el INE, la tarjeta de circulación y la licencia vigente para realizar la reposición inmediata si la persona física es el titular directo del coche. Banco Banorte: entregar el número de matrícula y la identificación oficial, asegurando que el nombre del propietario coincida con los datos del sistema.

entregar el número de matrícula y la identificación oficial, asegurando que el nombre del propietario coincida con los datos del sistema. Líneas de apoyo: marcar al número 070 para resolver dudas sobre el estatus de las unidades foráneas.

Los automovilistas que transitan en la zona metropolitana de Monterrey deben ingresar al portal de internet oficial del gobierno del estado para iniciar la captura de sus datos personales.

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