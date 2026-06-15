Esto dice la ley en Querétaro sobre los vecinos que obstruyen la entrada de tu casa: multas, arresto y hasta trabajo comunitario

Los desacuerdos por acceso a cocheras suelen empezar con acciones pequeñas: un bote, una piedra, una cadena o algún objeto colocado para apartar espacio. Aunque parezca una simple acción, o incluso un descuido, esta acción, por lo menos en Querétaro, puede castigarse con una elevada multa.

Incluso, y de acuerdo con los dictámenes establecidos en la capital queretana, esto puede escalar a la detención del o la responsable.

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¿Qué dice el reglamento en Querétaro?

El Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Querétaro señala que obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles, sin autorización del propietario o poseedor, es una infracción contra la tranquilidad de las personas.

Por ello, no se necesita que exista un daño mayor para que la autoridad revise el caso. Basta con que el acceso quede bloqueado sin permiso. En estos casos, la falta puede ser valorada por la autoridad competente, que deberá determinar si corresponde una sanción administrativa.

Cuida donde estacionas tu coche en Querétaro. Esta acción puede ocasionar una multa que inicia desde los 4,105 pesos. (conn75/Getty Images/iStockphoto)

¿De cuánto es la multa por obstruir una entrada?

De acuerdo con el Artículo 30 del Reglamento, en su sección denominada “Contra la tranquilidad de las personas”, la autoridad puede imponer una multa de 35 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA vigente en 2026, el monto aproximado va de $4 mil 105.85 a $35 mil 193 pesos, según la gravedad del caso y la determinación del juez cívico.

Además de la multa, el reglamento también contempla arresto administrativo hasta por 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 36 horas según la valoración del caso.

¿Qué objetos pueden causar una sanción?

El reglamento habla de “cualquier objeto”, por lo que la falta puede relacionarse con distintos elementos. Entre los casos más comunes pueden estar:

Botes

Piedras

Conos

Rejas

Cadenas

Materiales de construcción

Muebles u objetos abandonados

Vehículos u otros elementos usados para impedir el acceso

Cada situación debe revisarse de manera particular, ya que no es lo mismo un objeto colocado de forma momentánea que una obstrucción constante o intencional.

¿Qué hacer si un vecino bloquea la entrada de tu casa?

La persona afectada puede solicitar apoyo a través de los canales oficiales del municipio de Querétaro, como Atención Ciudadana, Seguridad Pública Municipal o el 911 en caso de emergencia.

La autoridad correspondiente deberá revisar el caso y determinar si se configura una falta administrativa.

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