Mientras en Querétaro la multa por usar polarizados prohibidos es de $1,173 pesos, esto te cobrarán en Puebla

Cada estado de México fija sus propias sanciones de tránsito, y la diferencia entre ellas puede representar cientos de pesos de multa por la misma infracción. Los vidrios polarizados que impiden ver el interior del vehículo están prohibidos en varios estados, y el monto que pagas depende del reglamento local, no de una ley federal uniforme.

Querétaro multa entre $586 y $1,173 pesos a conductores con cristales oscurecidos que dificulten la visibilidad interior. El rango varía según el criterio de la autoridad al momento de la infracción. Pero no todos los estados aplican la misma escala, y la comparación vale la pena antes de instalar cualquier aditamento en tu vehículo.

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¿Cuánto cuesta la multa por circular con vidrios polarizados en Puebla?

El Artículo 56, fracción VII del Reglamento de Tránsito del Estado de Puebla prohíbe los vidrios oscurecidos o aditamentos que obstruyan la visibilidad al conducir. La sanción va de 4 a 10 UMAs, lo que equivale a entre $469.24 y $1,173.10 pesos con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización ($117.31 pesos por UMA en 2026).

El monto exacto lo define la autoridad dentro de ese rango al momento de la infracción. La ley no distingue entre uso particular y comercial, y el conductor que circule con cristales prohibidos también arriesga la retención del vehículo además del cargo económico.

Querétaro aplica una escala ligeramente distinta por la misma infracción: entre 5 y 10 UMAs, es decir, de $586.55 a $1,173.10 pesos. El techo es idéntico, pero el piso queretano es más alto. En Puebla, la sanción mínima es $117 pesos menor, aunque ambos estados pueden llegar al mismo máximo si la autoridad así lo determina.

En Puebla la multa por polarizados prohibidos va de $469 a $1,173 pesos según la UMA 2026

¿Cómo evitar la multa por vidrios polarizados en Puebla?

Estas son las acciones concretas para no arriesgar una sanción:

Revisa el nivel de oscurecimiento de los vidrios de tu vehículo antes de circular por Puebla o cualquier estado con restricciones activas.

de los vidrios de tu vehículo antes de circular por Puebla o cualquier estado con restricciones activas. Consulta con un taller automotriz si instalaste algún aditamento polarizado después de la compra; un especialista puede evaluar si cumple la visibilidad mínima exigida.

si instalaste algún aditamento polarizado después de la compra; un especialista puede evaluar si cumple la visibilidad mínima exigida. Retira cualquier película o aditamento que oscurezca en exceso las ventanas; es la medida más sencilla para evitar la infracción.

que oscurezca en exceso las ventanas; es la medida más sencilla para evitar la infracción. Verifica el reglamento del estado donde vas a circular, ya que cada entidad federativa fija su propia escala de sanciones.

donde vas a circular, ya que cada entidad federativa fija su propia escala de sanciones. No esperes a que te detengan para revisar tu vehículo; la retención del auto puede generar costos adicionales al monto de la multa.

Una revisión de diez minutos en un taller puede evitar una multa de hasta $1,173 pesos. El reglamento ya existe y la autoridad lo aplica: la única variable que controla el conductor es el estado de su vehículo antes de salir a la calle.

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