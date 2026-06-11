Pocos conductores en Querétaro saben que esta acción de un pasajero les puede costar más de $3,000 de multa

Hay conductores en Querétaro que circulan sin saber que lo que hace un pasajero dentro del vehículo puede derivar en una infracción a su nombre. El Reglamento de Tránsito del estado contempla una sanción específica para esta situación, y pocos automovilistas la conocen.

La norma aplica a vehículos particulares y también a los de aplicaciones como Uber y DiDi. Lo que está en juego supera los tres mil pesos, más una penalización adicional que puede afectar directamente tu licencia de conducir.

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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de Querétaro sobre alcohol en vehículos?

El artículo 95 del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro fija la infracción con precisión. La sanción aplica cuando el conductor ingiere o permite que pasajeros ingieran bebidas embriagantes, y esa conducta deriva en alteración al orden público.

La disposición no distingue entre copiloto y pasajeros traseros. Cualquier ocupante del vehículo que consuma alcohol activa el supuesto de infracción. El conductor es quien responde ante la autoridad, independientemente de que él no tome.

El reglamento enmarca esta norma dentro de las obligaciones de seguridad vial. Tanto el conductor como los pasajeros deben coadyuvar a una convivencia segura en las vialidades y respetar las disposiciones de tránsito vigentes en el estado.

multa por conducir ebrio en CDMX El artículo 95 del Reglamento de Tránsito de Querétaro multa al conductor si un pasajero toma alcohol

¿Cuánto es la multa por pasajeros tomando alcohol en Querétaro?

El monto se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, que equivale a $117.31 pesos. La multa puede superar los $3,000 pesos, según la calificación que realice el agente de tránsito al momento de la infracción.

Además del pago económico, la autoridad puede aplicar puntos de penalización sobre la licencia de conducir. Acumular puntos pone en riesgo la vigencia del documento y puede derivar en trámites adicionales ante la Secretaría de Movilidad estatal.

La infracción aplica durante la circulación del vehículo. Si el vehículo se mueve y un pasajero consume alcohol, el conductor ya enfrenta el supuesto legal descrito en el artículo 95, aunque él no haya ingerido ninguna bebida.

Antes de arrancar, revisa quién sube al vehículo y qué trae consigo. Una cerveza abierta en el asiento trasero puede traducirse en una multa que supera los tres mil pesos y puntos en tu licencia. La responsabilidad legal en Querétaro la carga quien conduce.

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