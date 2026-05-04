Adiós a este hábito en Querétaro: multarán con remisión al corralón a todos los conductores que cometan esta infracción

Manejar en Querétaro entró en una zona de cuidado total. Las autoridades estatales endurecen la vigilancia y advierten que multarán con remisión al corralón a quienes incumplan una norma específica del Reglamento de Movilidad y Tránsito.

La medida apunta directo al bolsillo y al expediente vehicular. Conductores que cometan esta infracción suman puntos de penalización, pierden el auto por horas y enfrentan un costo que escala según el valor vigente de la UMA.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El mal hábito en Querétaro que activa el corralón y puntos de licencia

El operativo no perdona despistes ni costumbres heredadas al volante. Las autoridades de tránsito locales apuntan contra un hábito en Querétaro muy extendido entre automovilistas: dar vuelta en “U” cerca de una curva o en zonas donde el señalamiento restrictivo lo prohíbe de forma expresa.

El artículo 29, fracción VIII del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito sanciona la maniobra de manera puntual. La multa parte en 20 UMA y llega hasta 30 UMA, con el valor de la UMA fijado en 113.31 pesos según la tabla vigente que aplican los oficiales en cada infracción.

El castigo va más allá del pago en ventanilla. El conductor suma 3 puntos de penalización en su licencia y, en el mismo acto, los oficiales remiten el vehículo al corralón sin margen para negociar la sanción ni acordar un pago directo en la vía pública.

Auto dobla en U en una curva Esta acción será motivo de multa en Querétaro (Imagen ilustrativa)

¿Cuánto se paga y por qué la sanción duele tanto?

La aritmética detrás de la multa es simple y nada amable para el conductor. Con la UMA en 113.31 pesos, la sanción mínima parte en 2,266.20 pesos y trepa hasta los 3,399.30 pesos cuando el oficial aplica el tope de 30 UMA contemplado en el reglamento estatal.

A esa cifra base hay que sumar el costo asociado al corralón. La grúa, el resguardo de la unidad y los trámites administrativos para liberar el auto pueden duplicar el monto final que termina paga el infractor antes de recuperar la posesión del vehículo.

Los 3 puntos de penalización se acumulan en el historial de la licencia y no caducan de inmediato. Reincidir en la misma falta abre la puerta a sanciones más severas y, en casos repetidos, a la suspensión del permiso para manejar durante un período definido por la autoridad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.