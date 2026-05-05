Querétaro ya está multando a todos los conductores que cometan esta infracción al circular por la calle

Una práctica que muchos automovilistas adoptaron por estética o por imitación ya está saliendo cara en las calles del estado de Querétaro. Los oficiales de movilidad arrancaron operativos contra autos particulares que usan combinaciones de pintura, franjas o leyendas parecidas a las de unidades oficiales, y la sanción no se queda en una simple amonestación.

La medida pega directo en el bolsillo: además de una multa que se calcula en UMA, el vehículo termina remitido al corralón. La infracción se aplica a cualquier auto particular que se confunda con un taxi, una patrulla o una ambulancia.

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La sanción económica para las cromáticas qué cromáticas están prohibidas para autos particulares en Querétaro

La sanción está sustentada en el artículo 82, fracción II del reglamento aplicable, que prohíbe utilizar cromáticas iguales o similares a las del transporte público o vehículos de emergencia en autos de uso particular. La multa va de 10 a 20 UMA, lo que en 2026 equivale a un rango de 1,173.10 a 2,346.20 pesos (UMA 2026 = $117.31). A eso se suma la remisión del vehículo al depósito.

Tu auto no puede parecerse a uno oficial. Esto incluye los blancos con franjas verdes característicos de algunos taxis del estado, los esquemas en blanco y rojo que usan ambulancias y unidades de Cruz Roja, los colores institucionales de patrullas y cualquier combinación que imite a vehículos de Protección Civil.

No se trata sólo del color base. Las leyendas tipo “TAXI” también cuentan, junto con números de unidad simulados, franjas reflejantes en las puertas y torretas o luces estroboscópicas no autorizadas. Si un oficial considera que tu vehículo puede ser confundido con uno oficial, alcanza para iniciar la sanción.

Queretaro-Multa.jpg (Imagen Ilustrativa generada con IA)

Multa, corralón y cómo evitar la infracción en Querétaro

La sanción económica no es lo único que duele. El propietario paga grúa más resguardo por hora. El tabulador vigente cobra la primera hora diurna entre 24 y 38 pesos según la categoría del vehículo, y la tarifa nocturna arranca en 40 pesos para la categoría A. A partir de ahí, cada minuto adicional suma 10 pesos en categorías A y B, o 6 pesos en categoría C. El monto se acumula rápido por día.

Si compraste un auto usado y trae una pintura sospechosa, conviene revisarlo antes de seguir manejando. Los esquemas de taxi suelen tener fondo de pintura distinta debajo del color final, y muchas veces basta un repintado en color neutro. Lo mismo aplica con adhesivos, vinilos o calcomanías que imiten leyendas oficiales, serán motivo de infracción en Querétaro.

Antes de modificar la cromática de tu coche o de comprar uno con pintura no convencional, consulta primero con la autoridad municipal. Es un trámite mucho más barato que pagar la multa y rescatar el auto del depósito.

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