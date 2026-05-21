Querétaro prepara hasta $3,500 de multa a los conductores que cometan esta infracción al volante

Los conductores que circulan por avenidas y calles queretanas enfrentan reglas estrictas este año. El marco legal vigente establece penalizaciones severas para un comportamiento común que eleva el peligro en el tránsito diario, por lo que las autoridades locales vigilan el comportamiento de los automovilistas mediante operativos constantes.

Varios ciudadanos desconocen el monto exacto de las infracciones más severas en el estado. Esta reforma legal frena las conductas de riesgo que detonan altercados viales, por lo cual el castigo económico afecta directamente al bolsillo de los infractores.

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¿Cuál es la infracción por la que aplican multas de hasta 3,500 pesos en Querétaro?

La ley local castiga de forma directa a los conductores que profieren vejaciones mediante señales visuales o audibles en la calle. El reglamento de tránsito prohíbe cualquier muestra de violencia psicológica, insultos o ademanes ofensivos hacia otros automovilistas o peatones.

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro detalla los lineamientos en su artículo 27, fracción II. La normativa vigente fija una sanción económica que va de las 20 a las 30 Unidades de Medida y Actualización, cuyo valor de la UMA en 2026 equivale a $117.31 pesos (es decir, desde $2,346.20 hasta $3,519.30 pesos mexicanos).

La penalización económica máxima aplica también para los operadores que realizan maniobras con el vehículo para intimidar a otra persona. El acto de golpear unidades motrices o arrancar el coche de forma peligrosa para asustar a un tercero activa de inmediato la sanción administrativa.

Los policías de tránsito oficiales notifican la falta y proceden con el llenado de la boleta física. La secretaría de seguridad ciudadana prioritiza la sana convivencia y busca erradicar la agresividad al volante para disminuir los accidentes derivados de riñas viales.

Anuncian nuevas multas por tener placas de otros estados en Chiapas Las agresiones viales reciben castigos de hasta 30 UMA en 2026. (Antonio Diaz/Getty Images)

¿Cómo funciona la pérdida de puntos en la licencia de conducir de Querétaro?

El sistema de control vial queretano no limita el castigo al cobro de las Unidades de Medida y Actualización. Esta falta de tránsito resta de forma automática tres puntos en la licencia de conducir del automovilista que comete la agresión vial.

La acumulación de penalizaciones provoca la suspensión temporal o definitiva del documento indispensable para manejar en el territorio del estado. Los infractores reincidentes pierden el derecho de operar vehículos particulares si no corrigen su comportamiento ciudadano con rapidez.

El trámite de recuperación exige el pago total de los adeudos y la acreditación de cursos específicos. La administración estatal vigila el historial de cada conductor para retirar de la circulación a los perfiles agresivos que ponen en riesgo la movilidad.

Evita altercados viales al circular por el estado y respeta el espacio de los peatones y automovilistas. Mantén la calma durante los embotellamientos viales para proteger tu patrimonio y conservar los puntos vigentes de tu licencia de manejo.

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