Es oficial: Querétaro aplicará esta multa a los automovilistas que cometan este error frecuente en la calle

Los conductores enfrentan nuevas consecuencias viales en el estado de Querétaro. Las autoridades locales aplican medidas rigurosas contra quienes realizan una práctica indebida muy común en las vialidades.

Esta infracción recurrente genera problemas graves en la circulación diaria de la entidad. La normativa busca erradicar conductas que ponen en riesgo el orden público.

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¿Cuál es la multa por obstruir el paso en Querétaro?

El Artículo 29, fracción V del Reglamento de Tránsito vigente prohíbe explícitamente obstaculizar el paso de columnas militares, escolares, desfiles cívicos y manifestaciones similares. Esta falta administrativa atenta contra la movilidad ordenada y la seguridad de los contingentes autorizados.

El reglamento establece castigos financieros severos para los infractores. Las autoridades sancionan esta conducta con una multa que va de 5 a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango de $586.55 pesos a $1,173.10 pesos en 2026.

Los oficiales de tránsito también aplican sanciones directas a la documentación del automovilista. El infractor pierde un punto de penalización en su licencia de conducir tras cometer este error en la vía pública.

Jalisco aplicará multas a conductores que no respeten las reglas. Automovilistas pierden un punto en su licencia por bloquear eventos cívicos. (Getty Images/Getty Images)

¿Cómo evitar sanciones viales en las calles de Querétaro?

Los automovilistas deben respetar las indicaciones del personal de vialidad ante la presencia de eventos cívicos o movilizaciones organizadas. La prevención reduce los accidentes y evita afectaciones directas al bolsillo de los ciudadanos.

La Secretaría de Seguridad del estado mantiene operativos constantes para vigilar el cumplimiento de la ley. Los conductores necesitan planificar sus rutas con anticipación cuando ocurren desfiles o actividades masivas en los centros urbanos.

Mantener una cultura de respeto vial disminuye el caos vehicular en las zonas con mayor afluencia de personas. Los reglamentos locales vigilan que ninguna unidad particular interrumpa el libre tránsito de los grupos escolares o corporaciones oficiales. Evita conductas que pongan en riesgo tu patrimonio y afecten la circulación de los demás ciudadanos.

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