La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que analiza la posibilidad de realizar modificaciones al calendario escolar 2025-2026 debido a circunstancias como el aumento de la temperaturas y el Mundial.

Mario Delgado, titular de la dependencia, dio a conocer que evaluará la próxima semana junto a las autoridades educativas del resto de los estados, adelantar el cierre del ciclo escolar.

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¿Por qué se adelanta el fin del ciclo escolar 2026 de la SEP?

“El próximo 7 de mayo vamos a tener una reunión de todos los secretarios de educación, algunos han pedido modificaciones de calendario por clima, calor y otras circunstancias. También por el Mundial dependiendo del estado. Jalisco se quiere ir a clases en línea, Nuevo León quiere hacer algo parecido. Tienen la posibilidad pero vamos a tener una reunión para evaluarlo en conjunto. Maestras y maestros también nos han pedido una modificación del calendario”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

La Copa del Mundo de 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, periodo que coincide con el cierre del ciclo escolar en diversas entidades del país.

Cabe destacar que la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, ha solicitado a la SEP suspender clases presenciales y promover el home office durante los días de partidos mundialistas para disfrutar el evento deportivo y mejorar la movilidad en la capital.

¿Cuándo se terminan las clases según el Calendario SEP 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, las clases terminan el miércoles 15 de julio, apenas unos días antes de que se dispute la final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

No obstante, si se adelanta el fin del ciclo o ante cualquier actualización, aquí te mantendremos informado.

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