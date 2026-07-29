Confirmado en Monterrey, ya abrió el paso La Rioja en el sur de la ciudad: así cruzas más rápido por el Huajuco

El Paso Superior Vehicular La Rioja ya está abierto en el sur de Monterrey y, desde ahora, ofrece una conexión más directa entre los sectores oriente y poniente del Huajuco. La nueva vialidad se localiza en el cruce de la Carretera Nacional y avenida La Rioja, por lo que permite completar el traslado sin incorporarse a los carriles centrales de la vía federal.

Además, y junto con el Paso Superior, el Gobierno de Monterrey entregó el Corredor Vial Acueducto. Ambas vialidades forman parte de la primera etapa del Circuito Vial El Huajuco, un proyecto que busca agilizar los recorridos internos y, al mismo tiempo, reducir la presión vehicular sobre la Carretera Nacional.

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¿Qué características tiene el Paso Superior Vehicular La Rioja?

De acuerdo con el gobierno municipal, el nuevo paso tiene 420 metros lineales y cuenta con un carril de circulación por sentido, además de acotamientos y espacios para peatones y ciclistas. La obra también incluye:

Cuatro cruces peatonales

Cuatro cruces para bicicletas

34 luminarias

420 metros lineales de jardineras

920 metros cuadrados de paisajismo bajo el puente

Un paradero de autobús sobre la Carretera Nacional

Con estas adecuaciones, el municipio busca ofrecer un cruce más seguro tanto para automovilistas como para las personas que caminan, utilizan bicicleta o esperan el transporte público en esta zona de Monterrey.

¿Qué otra vialidad abrió en el Huajuco?

Junto con el Paso La Rioja comenzó a operar el Corredor Vial Acueducto, ubicado entre avenida Las Estancias y la calle Palmares. En este tramo se construyeron y rehabilitaron mil 250 metros de vialidad para ampliar las alternativas de circulación dentro del sector.

El corredor dispone de:

Tres carriles por sentido

Acotamientos

Seis cruces peatonales

40 luminarias

Así, ambas obras permiten desplazarse de manera más directa entre los lados oriente y poniente, sin depender únicamente de la Carretera Nacional para completar el recorrido.

¿Ya está terminado todo el Circuito Vial El Huajuco?

De acuerdo con el Gobierno de Monterrey la entrega corresponde sólo a una primera etapa, por lo que el circuito completo todavía incluye otras intervenciones. Entre ellas se encuentran:

Un túnel vehicular

Carriles laterales sobre la Carretera Nacional

Puentes en los arroyos El Calabozo y La Virgen

Conexiones entre Acueducto

Palmares

Antiguo Camino a Villa de Santiago

Carolco

Según información oficial del municipio, el proyecto integral fue anunciado con una inversión de 637.2 millones de pesos y busca beneficiar a habitantes de alrededor de 15 mil viviendas. Además, se calculó que por cada carril de la Carretera Nacional circulan cerca de mil 500 automovilistas por hora, de ahí la intención de abrir nuevas rutas internas.

Como parte del plan general, también se contemplan:

13 mil metros cuadrados de banquetas

10 mil metros cuadrados de jardines

180 luminarias

20 pasos peatonales seguros

La plantación de mil 500 árboles

Estas cifras corresponden al conjunto del Circuito Vial El Huajuco y no únicamente al paso La Rioja.

El alcalde Adrián de la Garza estimó que, una vez que las vialidades entren en operación, el tránsito sobre la Carretera Nacional podría disminuir hasta 30%.

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