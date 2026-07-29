Accidentes infantiles en casa aumentan en las vacaciones: Cruz Roja revela zonas mayor de riesgo

¡Alerta para padres de familia! Con la llegada de las vacaciones escolares, los niños se convierten en las principales víctimas de accidentes infantiles domésticos. Según cifras de la Cruz Roja Mexicana, los incidentes en el hogar se incrementan entre un 15 y 30% durante las temporadas de asueto, y los menores son los protagonistas más vulnerables.

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¿Cuáles son las zonas más peligrosas en tu hogar?

Los expertos y padres de familia mexiquenses ya identificaron los puntos críticos que debes vigilar de cerca:

La cocina: considerada el punto rojo número uno. El manejo del fuego, los utensilios calientes y los pisos mojados representan una amenaza constante. “Lo más importante es no perderlos de vista... evitar que se acerquen cuando estamos cocinando, evitar dejar utensilios calientes cerca de ellos”, señalaron padres entrevistados.

Conexiones eléctricas: un peligro silencioso. Introducir juguetes u objetos en los enchufes, o manipular electrodomésticos con las manos mojadas puede provocar accidentes graves.

Baños y cisternas: el agua también representa un riesgo serio. Es fundamental mantener cisternas bien cerradas y supervisar a los pequeños cerca de piletas o depósitos de agua.

Escaleras: especialmente peligrosas para los más pequeños que aún no tienen equilibrio. La supervisión constante puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

Según el reporte oficial de la Cruz Roja, los tipos de accidentes más frecuentes son:

Caídas y fracturas

Quemaduras

Intoxicaciones.

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