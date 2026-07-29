Con el objetivo de ampliar la vigilancia de movimientos telúricos en el territorio mexicano, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzará a construir 58 estaciones sísmicas.

Uno de los principales puntos prioritarios de la UNAM será el norte del país, donde existe una menor cantidad de monitoreo y pretenden tener una mejor estimación en cuanto a la magnitud, intensidad y localización de estos movimientos.

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¿Dónde se instalarán estas nuevas estaciones?

De las 58 nuevas estaciones sísmicas, la máxima casa de estudios del país tiene contempladas 38 a cargo del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el resto estarán supervisadas por la Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería.

Según explicó Leonardo Ramírez Guzmán, titular de la Coordinación de Ingeniería Sismológica, esta expansión de la Red Sísmica Mexicana permitirá tener una cobertura más uniforme.

Estas nuevas estaciones tendrán puntos estratégicos en el norte del país:

Península de Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tijuana

Mayor cobertura en el resto del país

Este aumento en las redes no será solamente para el norte del país, estados del centro y sureste de México también contarán con ajustes, sobre todo, por la alta cantidad de movimientos que se producen en esas zonas.

Guerrero tiene la cifra más alta de estaciones con 34; le sigue Oaxaca, entidad que tendrá dos nuevos equipos; y por último Michoacán. Lo que permitirá tener mejores estimaciones.

En tanto, la Ciudad de México cuenta con una red de alrededor 100 estaciones, esto la convierte en una de las ciudades con mayor equipamiento en todo el mundo, llegando al nivel de Tokio y Los Ángeles.

¿Ampliarán el servicio de Alerta Sísmica?

A pesar de que habrá más estaciones por todo el país, esto no implica una ampliación en el servicio de Alerta Sísmica, ya que solamente se fortalece la vigilancia de los movimientos telúricos.

Y es que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se encuentra a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), por lo que, de momento, este servicio seguirá disponible en los mismos estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos.

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