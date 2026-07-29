Es oficial, ya empezaron a cerrar por etapas el Arco Norte y la México-Puebla hasta el 7 de agosto 2026: estos son los carriles y horarios afectados cada día

Los conductores que recorren a diario la autopista México-Puebla entre ya sienten el impacto de las obras en marcha. CAPUFE confirma que las labores de mantenimiento en la carpeta asfáltica arrancaron el 27 de julio y se extienden en tres etapas diferenciadas hasta el 7 de agosto, con un horario fijo de 7:00 a 18:00 horas cada día.

CAPUFE difundió el aviso a través de su cuenta oficial y precisó que los trabajos responden al deterioro detectado en las gazas de entrada y salida del entronque. El organismo no cita un artículo o reglamento específico, ya que se trata de un aviso operativo de mantenimiento vial, no de una sanción o disposición legal.

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¿Qué cierres habrá en la autopista México-Puebla hasta el 7 de agosto?

Los trabajos avanzan por etapas y cambian de ubicación cada semana. CAPUFE diseñó el calendario para intervenir una gaza a la vez y mantener abierta la circulación general de la autopista.

La primera etapa ya está en curso y afecta a quienes salen del Arco Norte con destino a la Ciudad de México. Esta fase concluye el 29 de julio, antes de que el mantenimiento se traslade a la siguiente incorporación.

Las etapas posteriores desplazan la afectación hacia las gazas con dirección a Puebla. El operativo completo suma casi dos semanas de trabajos escalonados sobre el entronque.

27 al 29 de julio: cierre en la gaza de incorporación del Arco Norte hacia la México-Puebla, sentido Ciudad de México

cierre en la gaza de incorporación del Arco Norte hacia la México-Puebla, sentido Ciudad de México 30 y 31 de julio, además del 1 y 3 de agosto: cierre en la gaza de incorporación del Arco Norte hacia la México-Puebla, sentido Puebla

cierre en la gaza de incorporación del Arco Norte hacia la México-Puebla, sentido Puebla 4 al 7 de agosto: cierre en la gaza de incorporación a la autopista México-Puebla, sentido Arco Norte hacia Puebla

cierre en la gaza de incorporación a la autopista México-Puebla, sentido Arco Norte hacia Puebla Horario diario: 7:00 a 18:00 horas, sin afectar el resto de la autopista

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la #AutopistaMéxicoPuebla 🚧

Del 27 de julio al 7 de agosto habrá cierres parciales por trabajos de mantenimiento en las gazas de entrada y salida al Arco Norte. Anticipe sus tiempos de traslado y maneje con precaución.#CAPUFEInforma pic.twitter.com/TNyngKmsor — CAPUFE (@CAPUFE) July 26, 2026

¿Qué rutas alternas hay si viajas hacia Puebla?

Los conductores que circulan por el Arco Norte cuentan con dos desvíos disponibles mientras dura el cierre hacia esa dirección. La opción más directa pasa por San Martín Texmelucan o Calpulalpan.

Desde ahí es posible tomar la carretera federal México-Puebla (190) y reincorporarse más adelante a la autopista, ya superada la zona de obra. Esta ruta evita los tiempos de espera en la gaza intervenida.

Quienes viajan desde el Bajío tienen una tercera alternativa. Pueden desviarse antes hacia Tlaxcala y usar las conexiones de Apizaco, Huamantla o la autopista Amozoc-Perote según su destino final.

¿Qué rutas alternas hay si viajas hacia la Ciudad de México?

Durante el cierre hacia la capital del país, los conductores disponen de un desvío similar. La salida hacia Texmelucan o Huejotzingo conecta con la carretera federal México-Puebla.

Desde ese tramo es posible regresar a la autopista una vez rebasada la zona de obra, sin necesidad de usar la gaza cerrada. El desvío suma tiempo, pero evita el bloqueo directo.

Para quienes aún se encuentran lejos del distribuidor existe otra vía. La conexión hacia la autopista Texcoco-México o la Peñón-Texcoco permite entrar por el oriente de la Ciudad de México.

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