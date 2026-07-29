Apagón masivo en México; horario del corte de luz que afectará Veracruz y Nuevo León hoy 30 de julio

Apagón masivo. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó cuáles son todos los cortes de luz programados hoy, jueves 30 de julio 2026, por trabajos de mejoras en su infraestructura o daños causados por cuestiones climáticas.

A continuación te decimos cuáles son las zonas afectadas, y en qué horario, para que puedas tomar todas las precauciones necesarias.

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Apagón masivo en México: ¿A qué hora cortarán la luz en Nuevo León?

El apagón afectará a tres municipios distintos de Tlaxcala y en varias colonias de Monterrey, por lo que la interrupción tendrá un impacto masivo.

Más de 20 las colonias de los municipios de Juárez y Cadereyta en Nuevo León no tendrán luz hoy jueves 30 de julio de 2026.

12 de octubre

Centro de Juárez

Colinas de San Juan

Fuente de Piedra

Las Lomas

Los Huertos

Hacienda Real

Mirador de San Antonio

Real de San José

Riberas de la Morena

Santa Beatriz

Valle del Roble

Valle del Seminario

Villas de San José

Bellavista

Centro de Cadereyta

La Condesa

La Rioja primer y segundo sector

Lomas de los Pilares

Palmanova

Real de Cadereyta

Santa Anita Residencial

Valle de los Encinos

El apagón masivo está programado, en un horario de 01:00 a 06:00 horas.

Corte de luz en Veracruz hoy jueves 30 de julio 2026

Debido a trabajos de mantenimiento mayor en la red troncal de suministro de energía eléctrica que realizará personal de Comisión Federal de Electricidad, los municipios de Atlahuilco, Tlaquilpa y Astacinga no tendrán servicio eléctrico.

Mediante un oficio, el presidente municipal de Atlahuilco, Marcelino Tlaxcala Tlaxcala, notificó que la suspensión está programada para el jueves 30 de julio, de 9 de la mañana a 18 horas.

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