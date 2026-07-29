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Apagón masivo en México; horario del corte de luz que afectará Veracruz y Nuevo León hoy 30 de julio

Más de 20 las colonias de los municipios de Juárez y Cadereyta en Nuevo León no tendrán luz hoy.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Apagón masivo. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó cuáles son todos los cortes de luz programados hoy, jueves 30 de julio 2026, por trabajos de mejoras en su infraestructura o daños causados por cuestiones climáticas.

A continuación te decimos cuáles son las zonas afectadas, y en qué horario, para que puedas tomar todas las precauciones necesarias.

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Apagón masivo en México: ¿A qué hora cortarán la luz en Nuevo León?

El apagón afectará a tres municipios distintos de Tlaxcala y en varias colonias de Monterrey, por lo que la interrupción tendrá un impacto masivo.

Más de 20 las colonias de los municipios de Juárez y Cadereyta en Nuevo León no tendrán luz hoy jueves 30 de julio de 2026.

  • 12 de octubre
  • Centro de Juárez
  • Colinas de San Juan
  • Fuente de Piedra
  • Las Lomas
  • Los Huertos
  • Hacienda Real
  • Mirador de San Antonio
  • Real de San José
  • Riberas de la Morena
  • Santa Beatriz
  • Valle del Roble
  • Valle del Seminario
  • Villas de San José
  • Bellavista
  • Centro de Cadereyta
  • La Condesa
  • La Rioja primer y segundo sector
  • Lomas de los Pilares
  • Palmanova
  • Real de Cadereyta
  • Santa Anita Residencial
  • Valle de los Encinos

El apagón masivo está programado, en un horario de 01:00 a 06:00 horas.

Corte de luz en Veracruz hoy jueves 30 de julio 2026

Debido a trabajos de mantenimiento mayor en la red troncal de suministro de energía eléctrica que realizará personal de Comisión Federal de Electricidad, los municipios de Atlahuilco, Tlaquilpa y Astacinga no tendrán servicio eléctrico.

Mediante un oficio, el presidente municipal de Atlahuilco, Marcelino Tlaxcala Tlaxcala, notificó que la suspensión está programada para el jueves 30 de julio, de 9 de la mañana a 18 horas.

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