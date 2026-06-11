Este jueves 11 de junio, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon los accesos principales del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (TGZ) en Chiapas.

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Durante la manifestación, los inconformes realizaron la quema de llantas en las vías de ingreso, lo que provocó complicaciones operativas y dejó a decenas de turistas varados en las inmediaciones del aeropuerto.

¿Por qué la CNTE realizó movilizaciones masivas este jueves 11 de junio?

Esta movilización trae consigo demandas “justificadas” para el cierre, pues además de impedir el ingreso y salida normal de los autos hacia la terminal está generando un fuerte congestionamiento.

Según la CNTE, estas protestas forman parte de su paro nacional indefinido, donde piden la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y un aumento salarial más alto que el propuesto por el gobierno federal.

Sin embargo, las manifestaciones también generaron preocupación entre la población por el desabasto de combustible en la región, donde ya se reportaron bloqueos simultáneos en el centro de distribución de Pemex en Tuxtla Gutiérrez.

Una de las recomendaciones de las autoridades es que, si tienes un vuelo programado o necesitas transitar por la zona, continúes monitoreando el estatus de tu vuelo directamente con la aerolínea en cuestión.

Asimismo, se le pidió a la ciudadanía consultar las cuentas oficiales de redes sociales para evaluar las alternativas viales y revisar las actualizaciones en medios locales, así como las redes sociales de la CNTE que informa en tiempo real las afectaciones del bloqueo en el aeropuerto de Chiapas en tiempo real.

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