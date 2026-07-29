Cierre de Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla; SEP ordena tras caso Dafne

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó el cierre definitivo de la Academia Militarada Ignacio Zaragoza, ubicada en Puebla, por lo que el plantel no podrá operar durante el ciclo escolar 2026, 2027. La decisión se da en medio de la controversia generada por el caso Dafne, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de corte militar en Tamaulipas.

Las autoridades federales, informaron que la medida forma parte de una revisión nacional para verificar que las escuelas de educación básica cumplan con la normatividad vigente y no operen bajo esquemas militarizados sin autorización correspondiente.

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¿Por qué se ordenó el cierre de la Academia Militarada Ignacio Zaragoza?

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, confirmó que ya se iniciaron los procedimientos legales para impedir que la institución continúe ofreciendo servicios educativos.

La decisión se tomó tras supervisión ordenada por la SEP, luego de la muerte de Dafne, un caso que reavivó el debate sobre la seguridad en los planteles con formación de tipo castrense y la necesidad de reforzar la vigilancia sobre este tipo de instituciones.

Ni @SEP_mx ni @Defensamx1 reconocemos las supuestas escuelas “militares” o “militarizadas”, como lo ha dicho el Secretario @mario_delgado



Reiteramos con los medios de comunicación en #Puebla nuestra postura sobre este importante tema. pic.twitter.com/eCjFlbXG7U — euripides flores (@euripidesf) July 29, 2026

Asimismo, la dependencia recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha señalado que únicamente ella puede autorizar instituciones civiles con características militares conforme a la legislación aplicable.

¿Qué pasará con los estudiantes de la Academia Militarada Ignacio Zaragoza?

¡La SEP aseguró que ningún alumno perderá el ciclo escolar! En coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla se trabaja para que la academia entregue la documentación oficial de los estudiantes y estos puedan ser reubicados en escuelas públicas o privadas antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Las autoridades también pidieron a los padres de familia mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el proceso de entrega de certificados boletas y expedientes.

Comunicado de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza En su comunicado, la Academia sostuvo que desarrolla todas sus actividades "dentro de un marco de plena legalidad", con respeto al Estado de Derecho y conforme al orden jurídico que rige a las instituciones educativas del país. (Academia Militarizada Ignacio Zaragoza)

En su comunicado, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza sostiene que desarrolla todas sus actividades “dentro de un marco de plena legalidad”, con respeto al Estado de Derecho y conforme al orden jurídico que rige a las instituciones educativas de México.

Caso Dafne: un precedente en la regulación educativa militarizada en México

La Academia Militarada Ignacio Zaragoza, con más de 70 años de historia, ofrecía educación desde preescolar hasta bachillerato bajo un modelo de disciplina castrense; sin embargo, el caso Dafne marcó un punto de inflexión en la supervisión de ese tipo de planteles,

La SEP reiteró su llamado a las familias para aplicar verificar que las escuelas cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), y operen conforme a la normatividad educativa y de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

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