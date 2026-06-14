Avanza en Tlaquepaque el proyecto Cablebús: cómo impactará en los usuarios y qué zonas conectará

Para quienes viven en colonias altas o con traslados complicados en San Pedro Tlaquepaque, trasladarse hacia otros puntos de la ciudad implicará menor esfuerzo gracias a un nuevo sistema de movilidad.

De acuerdo con autoridades locales, el proyecto de Cablebús, anunciado en septiembre de 2024, dio un paso importante en su conformación tras el registro oficial ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y con validación de cartera de inversión por parte de la Secretaría de Hacienda.

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¿Qué zonas conectaría el Cablebús de Tlaquepaque?

Según autoridades municipales, el proyecto está pensado principalmente para habitantes de la zona del Cerro del Cuatro, Guadalajara, y colonias cercanas, donde la conectividad representa uno de los principales retos de movilidad.

Entre las colonias contempladas se encuentran

Cerro del Cuatro

Buenos Aires

Francisco I. Madero

8 de Julio

Nueva Santa María

Guayabitos

La propuesta inicial considera cuatro estaciones principales y conexiones complementarias. Con ello, se buscaría conectar el Cablebús con Mi Macro Periférico y con la Línea 1 del Tren Ligero, en el nodo de Periférico y Colón.

¡El Cablebús en Tlaquepaque avanza! Hacienda y la SICT avalaron el proyecto de transporte elevado que conectará a colonias del Cerro del Cuatro, Guayabitos y Buenos Aires, entre otras, con Mi Macro Periférico y la Línea 1 del Tren Ligero.



Fátima Briceño pic.twitter.com/OXRCJq8fvI — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) June 10, 2026

¿Cómo impactaría a los usuarios de Tlaquepaque?

El principal objetivo del proyecto es reducir tiempos de traslado en zonas donde el acceso al transporte suele ser más complicado. Además, al conectarse con sistemas de mayor capacidad, podría facilitar viajes hacia otros puntos de la ciudad sin depender únicamente de rutas tradicionales.

Para los usuarios, esto representaría una opción de movilidad más cercana a sus colonias, especialmente para estudiantes, trabajadores y familias que realizan recorridos diarios hacia estaciones o corredores de transporte masivo.

Sin embargo, detalles como tarifa, capacidad, estaciones definitivas y fecha de arranque deberán confirmarse conforme avance el proyecto y se completen las siguientes etapas administrativas.

¿Qué falta para que inicie el proyecto?

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que el proyecto continúa avanzando. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda realizó observaciones técnicas a la propuesta, por lo que deberán hacerse ajustes antes de pasar a las siguientes etapas.

Además, la alcaldesa indicó que ya se sostuvieron reuniones con Banobras para analizar posibles esquemas de financiamiento. Este punto será clave para definir cómo se obtendrían los recursos necesarios para desarrollar la obra.

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