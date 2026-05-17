Es oficial en Morelia: confirman la construcción de nueva red de transporte y se inaugurará en esta fecha

La construcción del proyecto de movilización urbana en Morelia, llamado Morebús, comenzó de manera oficial. El nuevo sistema de transporte buscará conectar distintas zonas de la ciudad mediante carriles exclusivos, estaciones estratégicas y unidades de mayor capacidad.

Las autoridades estatales confirmaron que esta primera etapa incluirá adecuaciones viales y construcción de infraestructura para el nuevo corredor de transporte. El proyecto también contempla modificaciones en rutas urbanas y nuevas conexiones para usuarios del poniente de la ciudad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el Morebús y cómo funcionará?

El Morebús será un sistema de transporte tipo BRT (Bus Rapid Transit), modelo que opera mediante autobuses que circulan por carriles reservados para agilizar los tiempos de traslado.

La primera etapa del proyecto contempla:

14.6 kilómetros de recorrido

28 estaciones

74 autobuses híbridos

Carriles confinados

Conexión entre el poniente y la zona del Monumento a Lázaro Cárdenas

De acuerdo con autoridades estatales, el objetivo es disminuir la saturación vial y ofrecer trayectos más rápidos para miles de usuarios que diariamente cruzan la ciudad.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, explicó que el nuevo sistema estará enfocado en mejorar la movilidad en zonas con alta demanda de transporte público.

La transformación se vive cuando el dinero del pueblo regresa en obras para el pueblo. El Morebús será una realidad sin deuda que marcará un antes y un después para la movilidad de Morelia, toda vez que conectará el poniente de la ciudad en tan solo 30 minutos, facilitando el… pic.twitter.com/a4ng3poB6h — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) May 13, 2026

¿Cuándo comenzarán a operar las nuevas rutas?

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que la construcción tendrá una duración aproximada de 10 meses y que el inicio de operaciones está previsto para febrero de 2027. Para su construcción, se invertirán un total de $2,193 millones de pesos aportados por el Gobierno de México y el Gobierno de Michoacán.

Durante ese periodo se desarrollarán trabajos de infraestructura y adecuaciones viales en distintos puntos de Morelia, por lo que las autoridades pidieron comprensión ante posibles afectaciones temporales en la circulación.

¿Qué zonas serán las más beneficiadas?

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos es mejorar la movilidad para habitantes del poniente de Morelia, una de las áreas con mayor crecimiento poblacional en los últimos años.

Entre las zonas que tendrían mayor impacto se encuentran:

Villas del Pedregal

Camponubes

Fraccionamientos del poniente

Áreas cercanas al corredor principal

De acuerdo con el gobierno estatal, más de 400 mil personas podrían beneficiarse directamente con el nuevo sistema de transporte.

¿Qué pasará con los transportistas actuales?

La directora del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma, informó que transportistas que actualmente operan rutas urbanas en la zona podrán integrarse al nuevo sistema.

La estrategia contempla que algunos operadores participen en la conducción de las nuevas unidades híbridas y formen parte del proceso de modernización del transporte público.

Además de los autobuses que circularán por el corredor principal, el proyecto contempla la incorporación de alrededor de 160 unidades alimentadoras para reforzar la conectividad del sistema.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.