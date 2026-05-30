Giro en Tlaquepaque: la denuncia de cobros que alerta a tianguistas y comerciantes en el municipio de Jalisco

Una diputada de Jalisco presentó en la Legislatura local una denuncia por presuntas acciones ilegales y actos de extorsión a comerciantes y tianguistas del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El señalamiento formal fue realizado por la legisladora Celenia Contreras González, quien describió las acciones municipales como “un abuso disfrazado del ayuntamiento” dirigido contra el sector productivo local.

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¿Cuál fue la denuncia sobre cobros a tianguistas en Tlaquepaque?

Durante su presentación, la legisladora de Jalisco advirtió que el municipio de Tlaquepaque persigue a emprendedores, pequeños microempresarios y a quienes trabajan en los tianguis. Según sus declaraciones, estas prácticas están provocando:

deudas

despidos

cierre de negocios familiares

“Esto tiene un nombre, es extorsión. Cuando un gobierno usa su poder para asfixiar económicamente a la gente trabajadora deja de servir al pueblo y comienza a servirse de él”, lanzó Contreras González.

La advertencia de la congresista de Jalisco por los operativos contra tianguistas

Ante esta situación, la diputada envió un mensaje directo contra la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque y fue contundente en sus declaraciones: “Basta de convertir el esfuerzo de miles de familias en un botín político”, dijo.

La legisladora reiteró su compromiso de respaldar a los afectados en este municipio de Jalisco y prometió dar seguimiento a las denuncias para proteger la economía local.

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