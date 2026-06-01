Cambian las calles de Tlaquepaque: anuncian medida que impactará en todo el municipio de Jalisco

Más de 900 vehículos abandonados han sido retirados de calles de San Pedro Tlaquepaque como parte de los operativos que mantiene el municipio para liberar espacios públicos y evitar apartados irregulares de estacionamiento.

Las acciones son coordinadas por la subdirección de Vialidad municipal y buscan recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad y atender reportes ciudadanos en diferentes colonias de Tlaquepaque.

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¿Cuántos vehículos han sido retirados en Tlaquepaque?

De acuerdo con datos difundidos por autoridades municipales, desde el inicio de la actual administración se han detectado mil 683 vehículos en aparente estado de abandono.

Del total:

734 vehículos fueron retirados por sus propios dueños después de recibir una notificación

949 automóviles fueron removidos directamente por personal de Vialidad municipal

Los operativos comenzaron en la zona centro de San Pedro Tlaquepaque y poco a poco se extendieron hacia otras colonias del municipio, principalmente en puntos donde vecinos reportaron unidades abandonadas durante semanas o incluso meses.

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¿Qué riesgos ambientales, sanitarios y urbanos representan los vehículos abandonados?

Además de ocupar espacios de estacionamiento, especialistas y autoridades ambientales advierten que los vehículos abandonados pueden convertirse en focos de basura, agua acumulada y fauna nociva como mosquitos, ratas e insectos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha señalado en distintos informes que este tipo de residuos urbanos puede generar contaminación, malos olores y afectaciones a la salud pública, especialmente cuando permanecen mucho tiempo en la vía pública.

Otro de los riesgos es el posible derrame de aceites, combustibles y otros líquidos automotrices que terminan filtrándose al suelo o al drenaje. A esto se suma que algunos vehículos deteriorados dificultan la visibilidad en calles y cruces, obstruyen banquetas o reducen espacios para estacionarse.

¿En qué colonias se realizan los operativos?

Según el reporte oficial, algunas de las colonias donde ya se realizaron acciones de retiro son:

El Vergel

Solidaridad

Las Liebres

Santa Anita

Autoridades de Tlaquepaque indicaron que también se atienden reportes hechos por habitantes que detectan vehículos abandonados o espacios apartados de forma irregular en la vía pública.

¿Qué pasará con los llamados “aparta lugares”?

El municipio también mantiene activo un operativo contra personas que colocan objetos para impedir que otros automovilistas se estacionen en espacios públicos.

Entre los objetos que suelen retirarse se encuentran:

botes

cubetas

cajas

llantas

estructuras improvisadas

De acuerdo con la subdirección de Vialidad, además de obstruir espacios públicos, estos objetos pueden dificultar el paso de vehículos de emergencia en algunas calles y colonias.

¿Cómo pueden reportarse vehículos abandonados en Tlaquepaque?

Las autoridades municipales informaron que los habitantes pueden reportar automóviles abandonados o aparta lugares directamente al número telefónico 33 3738 9300.

Para realizar el reporte se recomienda proporcionar la ubicación exacta del vehículo u objeto que obstruya la vialidad, así como referencias que faciliten su localización.

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