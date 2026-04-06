Teleférico, transporte eléctrico y más: esta es la fecha para conocer la nueva estrategia integral de movilidad en Querétaro

La movilidad en Querétaro está por entrar en una nueva etapa, luego de que el presidente municipal, Felifer Macías, confirmara que su administración presentará una estrategia integral que busca reorganizar el sistema de transporte público en la ciudad y mejorar la conectividad.

El anuncio está previsto para la segunda quincena de abril, cuando se darán a conocer los detalles de un plan que pretende atender de manera conjunta los distintos retos de movilidad en la capital.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué incluirá la nueva estrategia de movilidad en Querétaro?

El planteamiento del gobierno municipal no se limita a un solo proyecto, sino que apuesta por la articulación de distintos sistemas de transporte para hacer más eficientes los traslados.

Entre los componentes que formarán parte de esta estrategia destacan:

La integración del sistema Qrobús

Opciones de movilidad alternativa como bicicletas compartidas y scooters

Implementación de transporte eléctrico en el Centro Histórico

Esquemas de transporte escolar, universitario y comunitario

¿Qué se sabe del proyecto de teleférico en Querétaro?

Uno de los proyectos que más ha llamado la atención es el teleférico, el cual ya cuenta con estudios y proyectos ejecutivos en análisis.

Según lo planteado por el gobierno municipal, este sistema podría reducir de forma significativa los tiempos de traslado en rutas específicas, como la que conecta San José El Alto con Plaza del Parque.

Además, se contempla la implementación de mecanismos de participación ciudadana para socializar el proyecto y recoger opiniones de la población, incluso con posible acompañamiento del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

📢🚡 El Municipio de Querétaro (@qromunicipio) alista una consulta digital para definir el futuro del teleférico en Epigmenio González.



La metodología se presentará en Cabildo la próxima semana.#Querétaro #ConsultaCiudadana #Teleférico #CódiceInformativo pic.twitter.com/uyvkeHoVrk — Códice Informativo (@codice_informa) February 17, 2026

¿Cuál es es principal objetivo de Querétaro con esta novedosa estrategia de movilidad?

El crecimiento urbano de Querétaro ha incrementado la presión sobre el sistema de movilidad, lo que ha generado la necesidad de soluciones más eficientes y sostenibles.

Con esta estrategia, el gobierno municipal busca no solo modernizar el transporte, sino también mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante traslados más rápidos, seguros y accesibles.

A diferencia de proyectos aislados, esta propuesta apuesta por una visión integral que articule distintos sistemas y niveles de transporte dentro de la ciudad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.