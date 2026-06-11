Estos rincones poco conocidos de Guadalajara son furor y hasta muchos tapatíos ni sabían que existían

El municipio de Guadalajara, en Jalisco, tiene rincones que ni todos los tapatíos conocen. Más allá de los sitios turísticos habituales, la ciudad y sus alrededores esconden lugares que combinan naturaleza, aventura y algo de misticismo, ideales para quienes buscan una experiencia en la naturaleza para descubrir y relajarse.

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¿Cuáles son los 4 lugares poco conocidos de Guadalajara que están de moda?

Quienes quieran recorrer Guadalajara evitando las multitudes y explorar rincones poco conocidos del estado, pueden optar por alguno de estos cuatro lugares.

Cañón de Huaxtla:

A media hora de Zapopan, cerca del Arroyo Grande, este cañón de paredes de roca basáltica alcanza los 80 metros de altura y está rodeado de vegetación endémica. Dentro del caudal también hay formaciones rocosas poco frecuentes.

Para los viajeros más aventureros, aquellos que buscan actividades con adrenalina, la sierra de Huaxtla permite practicar actividades como rappel, clavados, saltos de cascada y cañonismo, un recorrido interno que se hace a pie, nadando y cruzando cascadas con expertos.

Pilitas de Tonalá:

Localizado a 15 kilómetros de Tonalá, este destino de Guadalajara cuenta con 6 pilas de aguas termales de color turquesa rodeadas de vegetación. Es uno de los destinos mejor escondidos del área y quienes lo visitan lo hacen en busca de los beneficios de las aguas termales.

Pero, además de la relajación provocada por las aguas cálidas del destino, también encuentran calma, vegetación y el sonido de la naturaleza como parte de la experiencia.

Jardín de Tréboles o Clover Lawn:

Otro destino imperdible para visitar en Guadalajara es el Jardín de Tréboles o Clover Lawn. En el cruce de Avenida La Paz y Atenas, esta casa de estilo victoriano nórdico en madera está completamente rodeada de un jardín de tréboles traídos por sus habitantes irlandeses.

Entre los tapatíos del barrio circula el rumor de que duendes y fantasmas merodean el lugar, historia que se entrelaza con la trágica historia familiar de sus dueños. Un spot que parece sacado de un cuento y que cautiva a todos los visitantes.

Río Caliente:

Dentro del Bosque La Primavera (un lugar muy conocido en Guadalajara) se esconde este pequeño río que muchos no saben que existe. Sus aguas pueden alcanzar hasta 70 grados en el punto donde brotan. Tanto es así, que es muy común ver el vapor que despiden sus aguas.

No obstante, el agua se va enfriando al integrarse al río hasta llegar a una temperatura agradable para sumergirse.

¿Por qué vale la pena visitar estos lugares escondidos de Guadalajara en Jalisco?

Estos cuatro destinos de Guadalajara tienen en común que están relativamente cerca de la ciudad y ofrecen experiencias muy distintas entre sí: desde aventura extrema en el Cañón de Huaxtla hasta la relajación en las aguas termales de Tonalá y Río Caliente, pasando por un paseo con historia en el Jardín de Tréboles.

Y uno de sus aspectos más destacados es que estos lugares aún no están masificados, lo que permite disfrutarlos con mayor tranquilidad.

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