Es ley en Jalisco y pocos lo saben: multarán a los automovilistas que estacionen el auto en estos lugares

Aprender a estacionarse de forma correcta en la vía pública evita severos dolores de cabeza y desajustes profundos en las finanzas personales. La convivencia vial en Jalisco exige el respeto total de los espacios destinados al tránsito libre y seguro de toda la población.

Existen zonas específicas de la infraestructura urbana que jamás debes bloquear bajo ninguna circunstancia o emergencia. Las autoridades de vialidad despliegan operativos constantes para sancionar con firmeza a los conductores que deciden ignorar las normas de convivencia digital y urbana.

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Los lugares prohibidos que si estacionas tu auto serás multado en Jalisco

El reglamento técnico detalla que el castigo económico aplica para quienes bloqueen de forma parcial o total las rampas de acceso. También protege los cajones azules exclusivos que utilizan las personas que viven con alguna discapacidad motriz o visual.

La autoridad busca garantizar que los peatones con movilidad limitada utilicen la infraestructura pública sin encontrar obstáculos peligrosos en su trayecto. Los oficiales tienen la facultad de retirar las placas de circulación o mover la unidad con la fuerza pública.

Ningún conductor puede alegar desconocimiento de la ley o justificar la falta con el argumento de ocupar el espacio por pocos minutos. La pintura azul y los logotipos internacionales de accesibilidad sirven como advertencia previa y suficiente en la vía pública.

Multa de tránsito Oficiales estatales aplican cobros de hasta $3,519 pesos a quienes dejen su coche en accesos universales. (TVA)

¿De cuánto es la multa por estacionarse en lugares prohibidos en Jalisco?

La normativa actual establece castigos económicos severos para los infractores que dejen su coche en sitios destinados a la accesibilidad universal. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco estipula consecuencias financieras directas para quienes cometan esta falta.

El Artículo 363, fracción XXVIII de la Ley de Movilidad determina un castigo que va de las 10 a las 30 Unidades de Medida y Actualización. Este año, el valor oficial se traduce en un cobro que oscila entre $1,173.10 y $3,519.30 pesos.

Los agentes de tránsito aplican la sanción de forma inmediata al detectar un coche abandonado en los accesos especiales. El costo sube de forma considerable si la grúa traslada el vehículo motorizado hacia el depósito oficial del estado.

Evita estacionar tu coche en zonas pintadas de azul o accesos peatonales para mantener tus finanzas seguras y respetar la movilidad de todos los ciudadanos. Cuidar el orden vial mejora la calidad de vida en la comunidad y te libra de visitas incómodas al corralón oficial.

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