Es ley y pocos lo saben: Jalisco multará a quienes cometan este error al transportar personas en camionetas

Las autoridades de tránsito vigilan de cerca las carreteras estatales para garantizar la seguridad vial de los ciudadanos. Muchos conductores realizan una práctica común al trasladar pasajeros en vehículos de carga liviana, sin saber que violan la normativa local vigente. Esta acción incrementa el riesgo de accidentes fatales y activa penalizaciones económicas inmediatas por parte de los oficiales del orden.

El reglamento estatal prohíbe conductas que pongan en peligro la integridad física de los ocupantes de cualquier unidad automotriz. Los operativos de control identifican camiones y camionetas que incumplen las condiciones mínimas de protección técnica para pasajeros. Evita sanciones severas y conoce los detalles de esta restricción legal que pocos automovilistas consideran durante sus traslados diarios.

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¿De cuánto es la multa por transportar personas en camionetas en Jalisco?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y el Tránsito del Estado de Jalisco sanciona esta falta de forma directa a los infractores. El Artículo 360 fracción XXIX penaliza el transporte de personas en vehículos de carga liviana o pesada sin la protección debida. Los conductores que violan esta norma reciben una sanción económica que afecta su historial vial de manera inmediata.

El valor de la infracción equivale a un rango determinado por la Unidad de Medida y Actualización legal. La multa oscila entre 1 y 5 UMA, lo cual representa un costo aproximado de $117 a $586 pesos en la actualidad. Los oficiales de tránsito retienen la documentación necesaria si el automovilista incurre en resistencia al momento de la revisión física.

La protección debida implica que la zona de carga cuente con adaptaciones autorizadas y estructuras de sujeción fijas. Ningún ciudadano debe viajar suelto en la caja de una camioneta tipo pick-up o plataformas descubiertas de camiones comerciales. Las delegaciones viales reportan que esta conducta encabeza las causas de caídas graves en zonas rurales y urbanas.

PickUp-Carretera.jpg Artículo 360 de la Ley de Movilidad sanciona el traslado unsafe de pasajeros. (Imagen Ilustrativa)

¿Cómo evitar infracciones de tránsito en las carreteras de Jalisco?

El cumplimiento de la ley previene accidentes graves y protege la economía familiar ante los operativos viales constantes. Los automovilistas deben utilizar transportes diseñados exclusivamente para pasajeros si planean trasladar a grupos numerosos de trabajadores o familiares. La verificación de las características del vehículo constituye el primer paso para realizar un viaje seguro por el territorio jalisciense.

Los elementos de seguridad pública estatal recomiendan el uso estricto del cinturón en todos los asientos disponibles de la cabina. Las camionetas de carga pesada solo transportan mercancías debidamente aseguradas para evitar multas adicionales por caída de objetos en la vía. El respeto a los límites de velocidad complementa las medidas indispensables para una circulación libre de contratiempos legales.

Mantén los documentos del vehículo en regla para agilizar cualquier proceso de revisión de rutina en los puntos de control instalados. La licencia de conducir vigente y la póliza de seguro activa salvan al conductor de la incautación del vehículo al corralón. Prioriza la vida de tus acompañantes y viaja siempre bajo los esquemas que permite el reglamento de movilidad vigente.

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