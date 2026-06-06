¿CDMX o Jalisco? El estado que castiga con la multa más cara a los conductores que invaden la ciclovía

La Secretaría de Seguridad Ciudadana en la CDMX y la Comisaría de la Policía Vial en Jalisco aplican severas multas por obstruir las ciclovías. Los operativos vigilan que los automovilistas respeten la infraestructura ciclista.

Los reglamentos de tránsito locales de ambos estados sancionan de manera económica el tránsito y estacionamiento de vehículos motorizados sobre estos espacios exclusivos. Las penalizaciones monetarias se calculan bajo el valor vigente de la UMA en este 2026.

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¿De cuánto es la multa por invadir la ciclovía y espacios peatonales en la CDMX?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prohíbe estacionar o circular con cualquier vehículo sobre las vías peatonales, banquetas, cruces y vías ciclistas exclusivas. Para aplicar la sanción, basta con que cualquier parte de la unidad motorizada invada o se encuentre sobre dichos perímetros protegidos.

Las multas y la pérdida de puntos operan de la siguiente manera para los infractores de la capital:

Multa de 10 UMAs: $1,173.10 pesos por obstrucciones parciales o leves en la infraestructura exclusiva.

por obstrucciones parciales o leves en la infraestructura exclusiva. Multa de 15 UMAs: $1,759.65 pesos por ingresar o circular de forma indebida en los carriles confinados.

por ingresar o circular de forma indebida en los carriles confinados. Multa de 20 UMAs: $2,346.20 pesos si la unidad es abandonada o estacionada sobre la ciclovía o banquetas peatonales.

si la unidad es abandonada o estacionada sobre la ciclovía o banquetas peatonales. Penalización a la licencia: quita automática de 3 puntos en la licencia de conducir y remisión del automóvil al corralón.

¿Sabes cuál es la multa por invadir la #Ciclovía en la Ciudad de México? 🚴‍♀️🚴‍♂️🚗



De acuerdo al #ReglamentoDeTránsito, la sanción económica por esta infracción puede ser de $1,760 a $2,346. 😓💰



¡No te arriesgues! Respeta el espacio destinado a ciclistas y apoya la seguridad… pic.twitter.com/BLNBLWe8T2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 1, 2026

¿De cuánto es la multa por circular o estacionarse en la ciclovía de Jalisco?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco clasifica el tránsito en zonas de tracción humana como una falta grave. El artículo 363 penaliza a los dueños particulares, choferes del servicio público y a los administradores de ruta por igual.

Los montos oficiales fijados para los infractores tapatíos se desglosan bajo el siguiente esquema financiero:

Multa por conducción general: de 10 a 30 UMAs (desde $1,173.10 pesos hasta $3,519.30 pesos ) a quien maneje un vehículo de motor en ciclovías, zonas peatonales, jardines o plazas públicas sin autorización.

de 10 a 30 UMAs (desde hasta ) a quien maneje un vehículo de motor en ciclovías, zonas peatonales, jardines o plazas públicas sin autorización. Multa por estacionamiento prohibido: de 20 a 60 UMAs (desde $2,346.20 pesos hasta $7,038.60 pesos) por detenerse o parquear la unidad sobre los carriles exclusivos.

Los conductores de ambas entidades deben abstenerse de utilizar la infraestructura ciclista como zona de carga o estacionamiento momentáneo. Los motociclistas están obligados a respetar esta ley de la misma forma que los automovilistas.

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