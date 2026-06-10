En Edomex la multa por usar el celular al volante aumenta con cada infracción: esto pagan en Baja California y Jalisco en 2026

Manejar con el teléfono en la mano ya tiene un costo diferente según el estado. Las multas por uso del celular al volante varían entre entidades, y en 2026 los conductores de Baja California, Jalisco y el Estado de México enfrentan montos —y reglas— que no son iguales. Si vives o transitas por alguna de estas zonas, el monto que pagás depende de dónde te detecten y, en un caso particular, de cuántas veces ya te hayan infraccionado.

Lo que diferencia a Edomex del resto no es el monto base, sino la lógica de reincidencia. En esa entidad, la infracción no tiene un valor fijo: sube de forma escalonada cada vez que el conductor acumula antecedentes, un mecanismo que no existe en los otros dos estados comparados.

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¿Cuánto pagan en Edomex por usar el celular al volante en 2026?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México establece un sistema escalonado de multas para conductores que usen el celular mientras manejan. La sanción base arranca en 16 UMAs ($1,876.96 pesos) para quienes no registran infracciones previas en el sistema, y ese es el único tramo donde el monto se mantiene estable.

A partir de la segunda infracción, la multa sube a 18 UMAs ($2,111.58 pesos), y quienes acumulan cuatro o más registros en el sistema enfrentan la sanción máxima de 20 UMAs ($2,346.20 pesos). El mecanismo es automático: el historial del conductor determina qué tramo aplica en el momento de levantar la infracción.

Las autoridades del Estado de México justifican el esquema con base en estadísticas de siniestralidad vial. El uso del celular al volante reduce el tiempo de reacción del conductor y figura entre las primeras causas de accidentes con peatones involucrados en la entidad.

multa celular al volante Edomex aplica un sistema escalonado: 16 UMAs sin antecedentes, 18 con reincidencia, y 20 UMAs con cuatro infracciones o más (imagen ilustrativa)

¿Cuánto cobra Baja California y Jalisco por la misma infracción en 2026?

En Baja California, la sanción por usar el celular al volante opera con un rango fijo —sin escala por reincidencia— que va de 10 a 30 UMAs, es decir, entre $1,173.10 y $3,519.30 pesos. El agente vial determina el tramo dentro de ese rango al momento de la infracción, lo que genera mayor discrecionalidad que el modelo escalonado de Edomex.

Jalisco maneja un esquema diferente: la multa oscila entre $1,759 y $2,932 pesos. A diferencia de Baja California, el techo de Jalisco es menor, y a diferencia de Edomex, el monto no cambia por historial del conductor.

El comparativo deja una lectura clara: Edomex no es la entidad que impone la multa más alta en un primer evento, pero es la única de las tres donde el costo de reincidir sube de manera automática. Para el conductor habitual de la zona metropolitana, ese historial acumulado puede encarecer la infracción casi 25% respecto al primer registro.

Si manejás en cualquiera de estas tres entidades, revisar tu historial de infracciones antes de una posible sanción puede marcar la diferencia en el monto que pagarás. El Estado de México ya registra el antecedente desde la primera infracción.

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