Es ley y pocos conductores lo saben: Jalisco multará a quienes cometan este error al circular en reversa

En Jalisco hay una maniobra cotidiana al volante que puede salir cara y la mayoría de los conductores la hace sin saber que está regulada. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte estatal contempla una sanción específica para quienes la realizan al circular en reversa, y figura entre las infracciones que la autoridad puede aplicar en cualquier vialidad del estado.

La norma está vigente y multarán a quienes cometan este error sin importar si se trata de una calle interna, una avenida o una zona escolar. El detalle es que la falta no está en hacer la maniobra, sino en excederse de un límite muy concreto que pocos automovilistas tienen presente al manejar.

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¿Cuál es el error que se multa en Jalisco cuando los conductores hacer reversa?

El Artículo 360, fracción XI de la Ley de Movilidad estatal es claro en su redacción y apunta a un comportamiento muy puntual del conductor. La norma sanciona a quien retroceda más de diez metros al circular en reversa en la vía pública. Ese es el límite.

Diez metros equivalen, más o menos, al largo de dos autos sedán estacionados uno detrás del otro. Cualquier maniobra que supere esa distancia entra dentro del supuesto sancionable, sin necesidad de que haya un siniestro de por medio.

La lógica de la norma apunta a la seguridad vial: una marcha atrás prolongada reduce la visibilidad del conductor, sorprende a peatones y obliga al resto del tránsito a frenar de golpe. Por eso la ley fija el límite en metros y no en segundos.

Jalisco aplicará multas a conductores que no respeten las reglas. (Getty Images/Getty Images)

¿Cuánto cuesta la multa y cómo se calcula?

La sanción para quienes incumplen este artículo va de 1 a 5 UMA, según el criterio del agente de tránsito que levante la infracción. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización que se usa en México como referencia para multas y trámites oficiales.

Llevado a pesos, la multa arranca en aproximadamente 117 pesos y puede llegar hasta los 586 pesos. El monto final depende de la valoración de la falta y de si hay agravantes asociados, como poner en riesgo a otro vehículo o a un peatón.

Para los conductores que circulan a diario por Guadalajara, Zapopan o Tlaquepaque, la recomendación práctica es simple: si necesitan retroceder más de la cuenta, conviene dar la vuelta a la manzana antes que arriesgarse a la sanción. La maniobra parece menor, pero tiene precio.

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