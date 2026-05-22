Esta es la ruta del Qrobus en Querétaro que ya tiene las nuevas unidades de transporte

La modernización del sistema Qrobus ya comenzó en Querétaro y una de las primeras rutas beneficiadas es la C51, donde ya circulan nuevas unidades de transporte equipadas con aire acondicionado.

La renovación forma parte del plan impulsado por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) para mejorar el servicio y responder a las altas temperaturas que se han registrado en la entidad durante las últimas semanas.

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¿Cuál es la ruta del Qrobus que ya tiene las nuevas unidades?

De acuerdo con la AMEQ, desde el pasado 16 de mayo se añadieron 24 nuevas unidades, beneficiando el traslado común entre el Boulevard de las Américas con Rancho San Pedro, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional dentro de la zona metropolitana de Querétaro.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que estas unidades incorporadas forman parte de la primera etapa de modernización del sistema.

Entre las principales características de los nuevos autobuses destacan:

Mayor capacidad de pasajeros

Espacios más amplios

Acceso mediante tarjeta Qrobus

Mejoras tecnológicas en operación y monitoreo

De acuerdo con autoridades de movilidad, esta ruta traslada diariamente a más de 17 mil personas y actualmente es la segunda con más demanda en toda la red Qrobus.

➡️❄️ La ruta C51 estrena unidades climatizadas pic.twitter.com/UqsUJwlmDA — Expreso Querétaro (@expresoqro) May 20, 2026

¿Qué cambios tendrá la ruta C51 con las nuevas unidades?

Además de la renovación total de la flota, la AMEQ confirmó que la ruta C51 amplió su cobertura debido al crecimiento de usuarios en Rancho San Pedro y zonas cercanas.

Como parte de los ajustes operativos, se incorporaron cinco nuevas paradas para mejorar la conectividad y facilitar los traslados diarios de las familias que utilizan esta línea de transporte público.

¿Qué pasará con las unidades anteriores de la ruta C51?

Las unidades que anteriormente daban servicio en la ruta C51 serán redistribuidas en otras líneas del sistema Qrobus para reforzar la operación en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, los autobuses serán enviados principalmente a las rutas:

C56

C61

C63

L160

Además, las autoridades adelantaron que las 56 nuevas unidades restantes llegarán en cuatro etapas durante los próximos tres meses, por lo que se espera que los 80 nuevos autobuses prometidos ya estén operando en Querétaro antes de agosto de 2026.

¿Qué es el nuevo Taxi de Ruta que comenzó operaciones en Querétaro?

Junto con la renovación de la C51, la AMEQ también puso en marcha un nuevo esquema de Taxi de Ruta en la zona de Rancho San Pedro como alternativa complementaria de movilidad pública.

El servicio funcionará con taxis concesionados que operarán de manera colectiva bajo una ruta y tarifa establecida por las autoridades estatales. De acuerdo con la información oficial, el trayecto irá de Rancho San Pedro a Plaza Patio y tendrá un costo de 25 pesos por persona.

Las autoridades contemplan incorporar hasta 25 unidades en esta modalidad, aunque el número de taxis podría ajustarse dependiendo de la demanda registrada durante las próximas semanas.

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