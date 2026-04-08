Ni estudiantes ni adultos mayores: QroBus confirma quiénes pueden acceder también al boleto de $2 pesos en Querétaro

El sistema de transporte QroBus amplió su Tarifa Unidos a sectores de la población en Querétaro que muy pocos conocían. Esta tarifa preferencial de $2 ya beneficia a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y docentes, pero también sumó a grupos que muchos no esperaban.

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Estos son los nuevos beneficiarios del boleto de $2 pesos en QroBus

Bomberos, médicos y militares son los nuevos integrantes de la Tarifa Unidos en Querétaro. Tres sectores clave del servicio público acceden ahora al boleto más barato del transporte del país.

Los profesionales de la salud del Poder Ejecutivo y el personal militar con residencia en la región califican para este beneficio. También entran los bomberos de Querétaro y los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal.

Las zonas cubiertas incluyen Corregidora, Querétaro y El Marqués. Así, el alcance del programa crece para proteger a quienes protegen a los ciudadanos cada día.

¿Cómo tramitar la Tarifa Unidos de QroBus paso a paso?

Para acceder al boleto de $2 pesos, los beneficiarios siguen un proceso completamente digital desde su celular:

Descarga o actualiza la app de QroBus en tu dispositivo móvil.

la app de QroBus en tu dispositivo móvil. Ingresa al Wallet, selecciona la tarjeta preferente y completa el formulario con tus datos y documentos

Una vez enviada la solicitud, QroBus responde en un máximo de 5 días hábiles. La activación final se realiza en un centro de recarga con dispositivo Android o en un cajero QroBus.