Cargar saldo en tarjeta Qrobus desde el celular: guía paso a paso para recargar en Querétaro

Las personas que utilizan el transporte público en Querétaro ya no necesitan ir a una tienda de conveniencia o un cajero para recargar sus tarjetas Qrobus. Ahora, si eres usuario constante de las unidades del sistema de transporte, tienes la opción de recargar saldo directamente desde tu celular.

Esta nueva modalidad digital de recarga aprovecha la tecnología Comunicación de Campo Cercano (NFC, por sus siglas en inglés), haciendo que el proceso sea ágil e inmediato para los queretanos. Además, es indispensable tener instalada la aplicación móvil oficial de Qrobus para gestionar tus tarjetas de prepago.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Paso a paso para recargar tu tarjeta Qrobus desde el celular en Querétaro

Realizar la recarga digital desde el dispositivo móvil en Querétaro toma apenas un par de minutos. Para hacerlo, se deben seguir las siguientes indicaciones:

Abre la aplicación oficial de Qrobus y dirígete al apartado de “Cartera”. Elige la tarjeta que desees recargar de tu lista. Da clic sobre la opción identificada como "Recarga“. Elige el monto deseado: 20, 50, 100, 150 o 200 pesos. (Recuerda contar con una tarjeta de crédito o débito vinculada previamente) Presiona la opción de "Pagar" para autorizar el cobro del saldo. Acerca la tarjeta de prepago a la parte trasera del teléfono.

¿Cuánto cuesta el pasaje de Qrobus y qué otros métodos de pago se aceptan en Querétaro?

El costo de los pasajes de transporte público en Querétaro se mantiene bajo tarifas diferenciadas.

Actualmente, el costo regular por cada viaje en las unidades de Qrobus es de 11 pesos. Por su parte, los beneficiarios que forman parte del programa social de la Tarifa Unidos cuentan con un subsidio especial y pagan 2 pesos por traslado.

Adicionalmente al uso de la tarjeta física convencional de prepago, la red de transporte ofrece diversas formas de pago y acceso electrónico. Entre las opciones habilitadas se encuentran el Bono Digital Qrobus, la tarjeta digital, la tarjeta de bono, y tarjetas bancarias con tecnología contactless.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.