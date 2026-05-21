La Guía Michelin hizo un anunció histórico para nuestro país, pues en su nuevo listado de restaurantes con estrellas de excelencia en la cocina, se incluyeron a un total de siete nuevos lugares en entidades como la Ciudad de México (CDMX), Jalisco así como en el estado de Yucatán.
Con los nombramientos de estos nuevos restaurantes que fueron incluidos en la Guía Michelin, la República Mexicana ya cuenta con un total de 29 lugares con este reconocimiento de talla internacional en estados como Baja california, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.
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Lista de los nuevos restaurantes en México con estrella Michelin
De acuerdo con el nombramiento de esta guía de alta cocina, los siete nuevos restaurantes que obtuvieron su primer estrella Michelin son los siguientes:
- Alcalde: en Jalisco
- Xokol: en Jalisco
- Gaba: en CDMX
- La Once Mil: en CDMX
- Huniik: en Yucatán
- Ixi’im: en Yucatán
- La Barra de Hunikk: en Yucatán
Es importante mencionar que los tres restaurantes de Yucatán antes mencionados, son los primeros tres lugares con este reconocimiento en la entidad, por lo cual también representa un importante logro para las y los yucatecos este 2026.
¿Cuáles son los restaurantes en México con estrella Michelin?
Como bien se mencionó anteriormente, ya son un total de 29 los restaurantes con estrella Michelin en toda la República, además de que dos de ellos destacan por contar con dos de estos reconocimientos de la guía internacional.
El resto de los restaurantes son:
- Baja California: Animalón
- Baja California Sur: Cocina de Autor Los Cabos
- Baja California: Conchas de Piedra
- Baja California: Damiana
- Baja California: Lunario
- Baja California: Olivea Farm to Table
- Jalisco: Alcalde
- Jalisco: Xokol
- Ciudad de México: Em
- Ciudad de México: Esquina Común
- Ciudad de México: Expendio de Maíz
- Ciudad de México: Gaba
- Ciudad de México: La Once Mil
- Ciudad de México: Masala y Maíz
- Ciudad de México: Máximo
- Ciudad de México: Rosetta
- Ciudad de México: Sud 777
- Nuevo León: Pangea
- Nuevo León: KOLI Cocina de Origen
- Oaxaca: Levadura de Olla Restaurante
- Oaxaca: Los Danzantes Oaxaca
- Quintana Roo: Cocina de Autor Riviera Maya
- Quintana Roo: HA’
- Quintana Roo: Le Chique
- Yucatán: Huniik
- Yucatán: Ixi’im
- Yucatán: La Barra de Huniik
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