La Guía Michelin hizo un anunció histórico para nuestro país, pues en su nuevo listado de restaurantes con estrellas de excelencia en la cocina, se incluyeron a un total de siete nuevos lugares en entidades como la Ciudad de México (CDMX), Jalisco así como en el estado de Yucatán.

Con los nombramientos de estos nuevos restaurantes que fueron incluidos en la Guía Michelin, la República Mexicana ya cuenta con un total de 29 lugares con este reconocimiento de talla internacional en estados como Baja california, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

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Lista de los nuevos restaurantes en México con estrella Michelin

De acuerdo con el nombramiento de esta guía de alta cocina, los siete nuevos restaurantes que obtuvieron su primer estrella Michelin son los siguientes:

Alcalde: en Jalisco

Xokol: en Jalisco

Gaba: en CDMX

La Once Mil: en CDMX

Huniik: en Yucatán

Ixi’im: en Yucatán

La Barra de Hunikk: en Yucatán

Es importante mencionar que los tres restaurantes de Yucatán antes mencionados, son los primeros tres lugares con este reconocimiento en la entidad, por lo cual también representa un importante logro para las y los yucatecos este 2026.

¿Cuáles son los restaurantes en México con estrella Michelin?

Como bien se mencionó anteriormente, ya son un total de 29 los restaurantes con estrella Michelin en toda la República, además de que dos de ellos destacan por contar con dos de estos reconocimientos de la guía internacional.

El resto de los restaurantes son:

Baja California: Animalón

Baja California Sur: Cocina de Autor Los Cabos

Baja California: Conchas de Piedra

Baja California: Damiana

Baja California: Lunario

Baja California: Olivea Farm to Table

Jalisco: Alcalde

Jalisco: Xokol

Ciudad de México: Em

Ciudad de México: Esquina Común

Ciudad de México: Expendio de Maíz

Ciudad de México: Gaba

Ciudad de México: La Once Mil

Ciudad de México: Masala y Maíz

Ciudad de México: Máximo

Ciudad de México: Rosetta

Ciudad de México: Sud 777

Nuevo León: Pangea

Nuevo León: KOLI Cocina de Origen

Oaxaca: Levadura de Olla Restaurante

Oaxaca: Los Danzantes Oaxaca

Quintana Roo: Cocina de Autor Riviera Maya

Quintana Roo: HA’

Quintana Roo: Le Chique

Yucatán: Huniik

Yucatán: Ixi’im

Yucatán: La Barra de Huniik

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