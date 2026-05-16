Es oficial en Jalisco: el programa de verificación vehicular queda en observación en el Congreso por este motivo

El futuro del programa de verificación vehicular en Jalisco ha entrado en una fase de revisión crítica. El Congreso del Estado formalizó el inicio de una mesa de trabajo a través de una Comisión Especial de carácter temporal, con el objetivo de someter a un análisis profundo la operación y los resultados de esta política pública ambiental.

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¿Por qué el programa de Verificación Vehicular está bajo análisis en Jalisco?

La mesa de trabajo que se llevó a cabo en el Congreso de Jalisco, presidida por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, buscó responder a las crecientes preocupaciones ciudadanas. De acuerdo con el boletín oficial del Poder Legislativo, el análisis se centró en:

Impacto económico : Se revisó cómo el costo de la verificación afecta directamente el bolsillo de las familias jaliscienses.

: Se revisó cómo el costo de la verificación afecta directamente el bolsillo de las familias jaliscienses. Accesibilidad : Se evaluó la cobertura y facilidad de acceso a los centros de verificación en todo el estado.

: Se evaluó la cobertura y facilidad de acceso a los centros de verificación en todo el estado. Transparencia : Existe una demanda clara por fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos recaudados.

: Existe una demanda clara por fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos recaudados. Eficiencia ambiental: Se contrastaron puntos de vista técnicos para asegurar que el programa realmente cumpla su propósito de mejorar la calidad del aire.

¿Habrá cambios en la Verificación Vehicular de Jalisco?

Este ejercicio se llevó a cabo bajo el esquema de Parlamento Abierto, permitiendo a colectivos y organizaciones de la sociedad civil de Jalisco exponer directamente sus dudas y propuestas. El diálogo busca construir un diagnóstico integral que sirva como base para una posible adecuación o fortalecimiento del programa desde el ámbito legislativo

Las autoridades destacaron que estas jornadas son esenciales para integrar la participación ciudadana en la construcción de soluciones públicas. Los resultados de estas mesas de trabajo determinarán si el programa de verificación vehicular sufrirá cambios en su estructura, costos o mecanismos de operación en el corto plazo.

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