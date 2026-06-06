Es oficial en Jalisco: preparan arrestos y trabajo comunitario a todos los conductores que cometan esta infracción

Jalisco incorporará la figura de intimidación vial a su Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. La Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del estado aprobó el dictamen que define y sanciona las conductas realizadas desde un vehículo motorizado para generar miedo o presión hacia peatones, ciclistas y otros usuarios con derecho preferente de paso, incluso aunque no exista contacto físico ni daño directo.

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¿Qué conductas serán sancionadas como intimidación vial en Jalisco?

De acuerdo con el dictamen aprobado, las acciones consideradas intimidación vial en Jalisco son:

Aproximar el vehículo de forma agresiva a ciclistas o peatones

a ciclistas o peatones Perseguirlos de manera hostil

de manera hostil Simular un impacto

Usar de forma persistente el claxon o las luces para obligarlos a ceder el paso

La clave de esta figura legal de Jalisco es que las conductas son sancionables aunque no haya contacto físico ni daño directo. Esto significa que basta con que el conductor genere miedo o presión sobre quien tiene preferencia de paso.

¿Cuál es la sanción por intimidación vial en Jalisco y cómo se puede sustituir?

El dictamen recientemente aprobado en Jalisco establece arrestos administrativos de 24 a 36 horas para las personas que incurran en estas conductas. Sin embargo, la sanción puede sustituirse por:

Trabajo comunitario orientado al mantenimiento de infraestructura ciclista o peatonal

orientado al mantenimiento de infraestructura ciclista o peatonal Acreditación de cursos de sensibilización sobre los derechos de los usuarios de la vía

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