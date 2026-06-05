Trucos para ahorrar en México en 2026: los hábitos que PROFECO recomienda antes de cualquier compra para evitar gastos impulsivos

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) presentó al inicio de 2026 una guía práctica de ahorro para apoyar a las familias mexicanas en el manejo responsable de su dinero.

El diagnóstico de partida de PROFECO es claro: uno de los principales obstáculos para ahorrar es la falta de planeación, porque muchas personas gastan sin llevar un control de ingresos y egresos.

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¿Cómo empezar a ahorrar según PROFECO en México?

La guía de PROFECO señala algunos de los pasos clave para ahorrar:

Registrar los gastos: anotar ingresos y egresos permite detectar fugas de dinero y áreas donde se puede recortar en caso de ser necesario.

anotar ingresos y egresos permite detectar fugas de dinero y áreas donde se puede recortar en caso de ser necesario. Definir metas claras: a corto, mediano o largo plazo (como un fondo de emergencia, pagar deudas o cubrir gastos futuros). Según PROFECO, los objetivos concretos ayudan a mantener la disciplina y evitar el gasto impulsivo.

a corto, mediano o largo plazo (como un fondo de emergencia, pagar deudas o cubrir gastos futuros). Según PROFECO, los objetivos concretos ayudan a mantener la disciplina y evitar el gasto impulsivo. Comparar precios antes de comprar: revisar distintas opciones y aprovechar promociones reales puede representar un ahorro significativo con el tiempo.

revisar distintas opciones y aprovechar promociones reales puede representar un ahorro significativo con el tiempo. Evitar compras motivadas por publicidad o presión social: PROFECO recomienda distinguir entre lo necesario y lo que se compra por impulso o influencia externa.

¿Qué hábitos de consumo recomienda PROFECO para cuidar el dinero en México?

La guía también destaca hábitos que marcan la diferencia en el día a día:

Hacer listas antes de salir a comprar: útil especialmente en alimentos, servicios y productos de uso frecuente. No tener en claro qué priorizar puede hacerte comprar de más.

útil especialmente en alimentos, servicios y productos de uso frecuente. No tener en claro qué priorizar puede hacerte comprar de más. Priorizar necesidades sobre deseos: evaluar cada compra según la relación entre precio, calidad y utilidad real.

evaluar cada compra según la relación entre precio, calidad y utilidad real. Usar herramientas digitales: aplicaciones para controlar gastos y la inteligencia artificial facilitan el seguimiento del presupuesto.

aplicaciones para controlar gastos y la inteligencia artificial facilitan el seguimiento del presupuesto. Ahorrar en pequeñas cantidades de forma constante: la regularidad es más importante que el monto inicial.

PROFECO recuerda que ahorrar no significa dejar de consumir, sino consumir de manera inteligente. Y subraya un beneficio concreto: contar con un fondo de ahorro permite enfrentar emergencias sin recurrir al endeudamiento, protegiendo la economía familiar ante imprevistos.

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