Confirmado: Jalisco abre vacantes exclusivas para mujeres en el transporte público con estos beneficios

La Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) abrió la sexta generación del programa Mujeres Conductoras, una iniciativa para incorporar a más mujeres al transporte público del estado. Esta edición suma por primera vez cobertura fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.
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¿Qué beneficios ofrece el programa Mujeres Conductoras de Jalisco en 2026?
El programa busca fortalecer una movilidad más incluyente y abrir espacios para que las mujeres accedan a empleos.
Las mujeres seleccionadas recibirán sin costo:
- Capacitación especializada en transporte público
- Licencia de conducir y gafete para transporte público
- Estudio toxicológico requerido para la acreditación
- Acompañamiento psicológico durante la formación
- Acceso a bolsa de trabajo con empresas del sector
- Apoyo económico de 11 mil pesos al concluir el proceso
¿Dónde se abrirán las vacantes para mujeres en el transporte público?
En total, en esta edición se ofreceran 80 espacios:
- 25 para el Área Metropolitana de Guadalajara
- 25 para Puerto Vallarta
- 15 para Tepatitlán
- 15 para Zapotlán el Grande
En las cinco generaciones anteriores del programa se capacitaron 239 mujeres, muchas de las cuales ya trabajan en sistemas como SITEUR y Mi Macro Periférico, explicó el secretario de Transporte de Jalisco.
¿Cómo registrarse al programa Mujeres Conductoras de Jalisco?
El registro se realiza exclusivamente en línea a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Transporte de Jalisco, donde las interesadas pueden cargar su documentación y consultar los lineamientos del programa.
La convocatoria abrirá una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y permanecerá abierta durante 30 días naturales o hasta agotar los cupos disponibles en cada región.
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